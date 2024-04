Le train à hydrogène ayant révolutionné tout ce que l’on savait sur ce mode de transport : bat des records

Il s’agit d’un train avec une autonomie bien supérieure à ce qui existait auparavant

La recherche de moyens de transport verts | Image: Stadler Rail

Les trains à hydrogène sont les véhicules propulsés par ce gaz les plus accessibles actuellement. Bien que des travaux soient en cours sur le moteur à hydrogène pour les voitures, il existe déjà des trains en circulation depuis quelques années, ce qui signifie que la recherche progresse beaucoup plus rapidement dans ce domaine spécifique que dans les autres. De plus, il a de nombreuses utilisations dans ce mode de transport, car dans certains endroits où l’électrification est impossible, les piles à hydrogène peuvent facilement remplacer le diesel. Maintenant, il semble qu’un train ait battu un record qui paraissait impossible.

L’avenir du train à hydrogène est marqué par un record incroyable

Comme le montre New Atlas, un train de voyageurs a établi le plus grand record jamais vu dans l’histoire de l’industrie ferroviaire à hydrogène. Ainsi, un train a remporté un nouveau record Guinness en réussissant à parcourir deux jours et 2 803 kilomètres avec un seul réservoir d’hydrogène.

L’entreprise cherche à décarboner les moyens de transport alternatifs à la voiture. Bien que dans le monde des trains, de nombreuses voies soient électrifiées, il y a d’autres endroits où transporter cette technologie est impossible. Que ce soit en raison des conditions géographiques (montagnes) ou des conditions climatiques (zones avec de fortes précipitations), tout le réseau ne peut pas toujours être électrifié. C’est pourquoi, dans certaines régions des Alpes, tant en Suisse qu’en Italie, les trains diesel sont très souvent utilisés. L’alternative à cela est maintenant l’hydrogène, surtout compte tenu du succès de l’entreprise Stadler Rail lors du dernier test.

De plus, les locomotives à hydrogène n’émettent que de l’eau et de la vapeur d’eau, ce qui n’est pas nocif pour la santé et pourrait contribuer à améliorer la situation de la pollution globale dans laquelle nous nous trouvons aujourd’hui.

Le train utilisé spécifiquement était le Flirt H2, un train avec une autonomie de recharge habituelle de 460 kilomètres, qui a maintenant été quadruplée et atteint des vitesses de 127 kilomètres par heure. Cela le place légèrement plus rapide que la plupart des trains de banlieue exploités par RENFE. Actuellement, des pays comme la Suisse, les États-Unis ou l’Italie acquièrent des trains de ces caractéristiques pour leurs voies non électrifiées.

