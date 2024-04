Vous vous souvenez des rumeurs selon lesquelles Apple souhaite mettre à jour les iPhones avec eux dans la boîte ? Eh bien, l’équipement qui permet une telle mise à jour s’appelle Presto et, selon ce qu’ils disent, il s’agit d’une technologie très intéressante, plus avancée qu’on ne le pensait initialement.

Apple a récemment commencé à tester un système Presto sur les sites marchands, capable de fournir des mises à jour logicielles aux stocks d’iPhone dans les Apple Store sans même ouvrir les boîtes. Aujourd’hui, de plus en plus de détails ont commencé à apparaître sur le fonctionnement de Presto, qui est encore plus sophistiqué qu’il n’y paraissait à première vue.

Le système Presto d’Apple

L’un des inconvénients de l’achat d’un nouvel iPhone dans un Apple Store (ou chez un autre site de ventes) est que des mises à jour du logiciel iOS peuvent avoir été publiées depuis sa fabrication. La première chose à faire est donc de le mettre à jour avec la dernière version. Cela peut prendre un certain temps sur le réseau Wi-Fi du site marchand.

En octobre dernier, nous apprenions pour la première fois qu’Apple travaillait sur une méthode de mise à jour des iPhones en site marchand, sans avoir besoin d’ouvrir la boîte. Cette preuve a ensuite été trouvée dans iOS 17.2.

La semaine dernière, il a été annoncé que le système arriverait dans les Apple Store américains en avril, après des tests dans certains sites marchands, et le site français iGeneration nous a donné un premier aperçu de l’appareil.

La société décrit le Presto comme une « petite armoire à deux étages » qui ressemble à certains égards à un « grille-pain ». Il peut contenir jusqu’à six iPhones à la fois, avec des protections intégrées pour maintenir en place les coques d’iPhone de différentes tailles.

Presto est un système très sophistiqué

C’est plutôt intelligent d’allumer un iPhone, de mettre à jour son logiciel et de l’éteindre à nouveau, le tout sans ouvrir le boîtier. Mais iGeneration a désormais obtenu plus de détails sur son fonctionnement et le « grille-pain » fait en réalité partie d’un système complet de gestion des stocks.

Il y a un Mac mini qui exécute le logiciel, et lorsqu’un technicien scanne la boîte d’un iPhone, le téléphone est ajouté à la file d’attente des appareils en attente de mise à jour. Mais le système permet également aux employés de savoir quels téléphones doivent encore être mis à jour et vérifie les enregistrements de ventes quotidiens pour déterminer combien doivent être préparés le lendemain. Cette file d’attente peut également répertorier les iPhones en stock et qui doivent être mis à jour […] Son contenu prend en compte les prévisions de ventes du site marchand pour choisir les iPhones à retirer du stock pour traitement. L’équipe est constamment consciente tout au long de la journée du nombre d’iPhone qui doivent passer par Presto et de ceux qui sont déjà passés par Presto.

Lorsqu’un client achète un certain SKU (stac Kdormir Unit ou unité de gestion de stock, comme un certain modèle d’iPhone, un certain niveau de stockage et une couleur), le système invite l’équipe à mettre à jour un autre SKU. Cela garantit que, quel que soit ce qu’un client souhaite acheter, il y a toujours au moins un modèle mis à jour en stock à tout moment.

Lorsque de nouveaux iPhones arrivent au site marchand, le système sait lesquels doivent être mis à jour. Lorsqu’une nouvelle mise à jour iOS est publiée, le système signale automatiquement tous les stocks comme nécessitant une mise à jour.

iGeneration précise que tous les salariés peuvent participer au processus, même s’ils n’ont pas reçu de formation spécifique pour utiliser Presto. Lorsqu’un téléphone est mis à jour, un voyant d’état passe du blanc au vert, afin que tout membre du personnel via là sache qu’il peut le retirer de la machine et l’ajouter à la section de stock mise à jour.