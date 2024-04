Radiations nucléaires mystérieuses détectées en Norvège : qu’est-ce qui se passe et quels sont les risques

Dans la ville de Tromsø, dans le nord de la Norvège, des capteurs ont détecté la présence mystérieuse de radiations nucléaires dans une station de filtration de l’air. Plus précisément, de l’iode radioactif I-131 a été détecté. Quels sont les risques.

Vers la fin du mois de mars, des radiations nucléaires d’origine inconnue ont été détectées en Norvège. C’est ce qu’a annoncé brièvement la Direction norvégienne de la protection contre les radiations et de la sécurité nucléaire – DSA (Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet). L’anomalie a été détectée dans une station de filtration de l’air à Tromsø, une ville d’environ 80 000 habitants située dans le nord du pays scandinave. Heureusement, les capteurs ont détecté des niveaux très bas de ces radiations, des concentrations qui ne représentent aucun danger pour la santé humaine et l’environnement. Cependant, le mystère de leur présence reste entier, ce qui a poussé la DSA à effectuer une surveillance approfondie dans d’autres régions du pays. Pour l’instant, il n’y a pas de signes de menaces imminentes. On tend également à exclure la possibilité d’un « fallout » d’un « incident nucléaire » tenu secret, car les capteurs auraient également détecté d’autres types de radiations.

Qu’est-ce que l’iode radioactif I-131?

Comme indiqué dans le communiqué de la DSA, l’anomalie des radiations nucléaires a été détectée à la station de filtration de Tromsø entre le jeudi 21 et le mardi 26 mars 2024, donc pendant moins d’une semaine, après quoi les valeurs sont revenues à la normale. Plus précisément, de faibles concentrations d’iode radioactif (I-131), l’un des radioisotopes présents dans les retombées radioactives provenant d’un accident nucléaire ou de l’explosion d’une bombe atomique à fission nucléaire, ont été identifiées. Parmi les autres figurent le césium-137, l’américium-241, le strontium-90, des isotopes du plutonium et d’autres encore. L’iode-131 est également connu sous le nom de « radioiode » et a des applications importantes en médecine nucléaire. Par exemple, il est utilisé pour le traitement du cancer de la thyroïde, de l’hyperthyroïdie et du neuroblastome (une tumeur du cerveau), ainsi que pour l’imagerie et d’autres applications médicales. Récemment, un gel expérimental contenant du I-131 a réussi à éliminer complètement le cancer du pancréas chez des modèles de souris.

Les risques de l’iode radioactif

Au-delà des utilisations cliniques, l’iode radioactif I-131 est considéré comme l’un des radionucléides les plus toxiques et dangereux, en raison de sa désintégration bêta capable de pénétrer les tissus biologiques et de nuire aux cellules. Après une exposition (inhalation ou ingestion), cet élément a tendance à se concentrer dans la thyroïde où il peut causer le cancer. Les fameuses pilules d’iode ou les pilules d’iodure de potassium (KI) font partie des principaux médicaments anti-radiations car ils remplissent la glande thyroïde d' »iode sûr », empêchant l’iode radioactif de s’y fixer et de causer des dommages aux tissus. Ces pilules sont régulièrement prises d’assaut après des accidents nucléaires, comme celui survenu le 8 août 2019 dans une base militaire à Severodvinsk, dans le nord de la Russie.

Le mystère des radiations

L’iode-131 a une demi-vie (le temps nécessaire pour que la moitié de l’élément radioactif se désintègre) de seulement 8 jours, ce qui est assez court. Comme l’ont précisé les autorités norvégiennes, les niveaux du composé enregistrés à Tromsø sont très bas et ne représentent aucun type de danger pour la santé des personnes, des animaux et de l’environnement. Mais le mystère de leur origine persiste. Ce n’est cependant pas la première fois que des radiations d’origine inconnue sont détectées en Europe du Nord. En 2020, par exemple, de faibles concentrations d’iode-131, de césium-137, de cobalt-60 et d’autres éléments ont été détectées par les stations de différents pays, dont la Norvège, la Finlande et la Suède. Les niveaux étaient également si bas à l’époque qu’ils ne représentaient aucun danger pour les personnes et l’environnement, comme l’avait souligné l’Agence gouvernementale suédoise de sécurité des radiations dans un tweet, aujourd’hui X. Ces jours-ci, l’état d’urgence a été déclaré dans la ville russe de Khabarovsk en raison de la détection d’une « source de radiations » près d’un pylône électrique. Il n’y a aucun lien avec l’événement en Scandinavie.