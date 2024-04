Pourquoi Israël a décidé de rendre tous les téléphones du pays fous et de bloquer les systèmes GPS

Les forces armées d’Israël ont déclaré un niveau d’alerte élevé en raison du risque d’attaque, activant ainsi les brouilleurs GPS pour perturber les signaux satellitaires et perturber les opérations militaires dans la région.

L’Iran a promis de se venger, Israël a désactivé les systèmes GPS, renforcé son unité de défense aérienne et rappelé les réservistes. Les tensions durent depuis longtemps, mais l’attaque aérienne contre le consulat iranien de Damas du 1er avril risque de déclencher une escalade dans les combats sur plusieurs fronts entre Israël et les groupes soutenus par l’Iran, qui se sont intensifiés pendant la guerre de Gaza. Jusqu’à présent, Téhéran a évité les affrontements directs avec Israël et les États-Unis, optant pour une approche indirecte en soutenant des alliés. Cependant, le leader suprême iranien, Ali Khamenei, a averti qu’Israël serait « punie » pour l’attaque de Damas.

Les Forces de défense d’Israël (IDF) ont déclaré « un niveau d’alerte élevé en raison du risque d’attaque ». Jeudi, les systèmes GPS ont été désactivés dans les zones centrales d’Israël, une mesure défensive visant à perturber les armes iraniennes. Le brouillage GPS a été activé pour repousser les missiles guidés. Des interférences ont été détectées dans plusieurs zones stratégiques, dont Tel Aviv et Jérusalem. L’objectif est de perturber les signaux satellitaires pour confondre les opérations militaires dans la région. Selon Haaretz, Tel Aviv se prépare à une possible « attaque de drones ou de missiles de croisière iraniens » dirigés vers les infrastructures israéliennes, des attaques massives de missiles depuis le Liban ou la Syrie par le biais du Hezbollah ou de milices chiites, ou des attentats contre les ambassades israéliennes à l’étranger.

Le blocage du signal GPS

Le porte-parole de l’IDF, Daniel Hagari, a confirmé que le pays utilise le blocage GPS. Ce n’est pas nouveau, les systèmes avaient déjà été désactivés au nord d’Israël, près de la frontière libanaise, dans les zones de confrontation entre les IDF et le Hezbollah soutenu par l’Iran. Les téléphones portables dans le pays sont devenus fous. Les citoyens israéliens ont signalé ne pas pouvoir utiliser les applications basées sur la technologie GPS, comme Google Maps et Waze, dans les principales villes du pays comme Tel Aviv et Jérusalem. Le journal israélien Times of Israel a rapporté que plusieurs conducteurs ont été incorrectement localisés à Beyrouth, au Liban. Selon l’Agence européenne de la sécurité aérienne, les brouilleurs GPS pourraient également représenter un danger pour l’aviation civile.

Selon l’agence de presse Mehr, l’armée israélienne envisage également de rouvrir les abris à Tel Aviv par précaution contre une possible attaque. L’IDF renforce également son unité de défense aérienne et rapelle les réservistes alors que les tensions avec l’Iran augmentent.

La vengeance de l’Iran

L’attaque aérienne contre le consulat iranien de Damas a tué au moins 11 personnes, dont Mohammad Reza Zahedi, le commandant principal de la force Quds du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC). Le ministre des Affaires étrangères iranien, Hossein Amir-Abdollahian, a déclaré : « Nous estimons que cette agression a violé toutes les normes diplomatiques et les traités internationaux. Benjamin Netanyahu a complètement perdu son équilibre mental en raison des échecs successifs à Gaza et de son échec à atteindre ses objectifs sionistes ».

L’ambassadeur iranien en Syrie, Hossein Akbari, a déclaré que la réponse de l’Iran à l’attaque sera « de la même ampleur et de la même fermeté ». Les dirigeants iraniens à Téhéran ont également qualifié l’attaque d' »action sans précédent » et ont promis une réponse dure. Il est possible que la Syrie devienne l’arène de l’affrontement entre Israël et l’Iran.

La position d’Israël

Comme l’a déclaré Amos Yadlin, ancien chef du renseignement israélien, l’Iran pourrait exercer sa vengeance aujourd’hui, le vendredi 5 avril, à l’occasion de la Journée internationale de Quds, ou Journée de Jérusalem, introduite pour la première fois par le leader Ayatollah Ruhollah Khomeini après la révolution islamique de 1979. De plus, les funérailles des deux généraux et des cinq fonctionnaires tués lors de l’attaque de l’IDF auront également lieu aujourd’hui. « Je ne serai pas surpris si l’Iran agit. Ne paniquez pas. Ne courez pas vers les abris », a déclaré Yadlin à Reuters. « Préparons-nous. Selon les conséquences de l’attaque, il pourrait y avoir une escalade du conflit ».

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré qu’Israël « agit contre l’Iran et ses délégués, à la fois défensivement et offensivement ». Il a ajouté : « Nous saurons nous défendre et nous agirons selon le principe simple selon lequel nous ferons du mal à quiconque nous fait du mal ou veut nous faire du mal ».