L’Europe souhaite qu’il soit possible de supprimer l’application « Photos » de l’iPhone. Mais qui a demandé ça ?

L’Union européenne continue de surveiller les grandes entreprises technologiques dans le cadre de la loi sur les marchés numériques. Après l’obligation d’utiliser l’USB-C et de pouvoir télécharger des applications en dehors de l’App Store, une nouvelle demande de l’UE apparaît. Les utilisateurs d’iPhone « accusent » déjà l’UE de transformer iOS en Android.

L’application Photos doit pouvoir disparaître de l’iPhone

L’Europe souhaite qu’il soit possible de supprimer l’application « Photos » de l’iPhone. Mais, en réalité, nous utilisons ce système d’exploitation depuis de nombreuses années et nous n’avons jamais entendu personne dire qu’il voulait une telle chose. Nous n’avons jamais non plus jamais vu publiquement, nulle part, des utilisateurs iOS demander une telle chose. Alors qui a demandé cette option ?

Meta, Amazon, Google, Apple, Microsoft… Le Les plus grandes entreprises technologiques mondiales sont sous l’œil vigilant de la Commission européenne. Pour l’instant, la grande cible est Apple. Comme nous l’avons déjà annoncé, l’entreprise a été contrainte d’inclure l’USB-C dans l’iPhone 15, a dû modifier ses règles et autoriser les téléchargements depuis des sites marchands tiers en dehors de l’App Store à partir d’iOS 17.4, entre autres obligations qui seront toujours en suspens . apparaître.

D’après ce que l’on sait désormais, le La prochaine étape de l’UE consiste à s’attaquer à l’application Photos d’Apple. Cette organisation souhaite qu’il soit possible de le désinstaller et de choisir une autre galerie ou un autre service de stockage de photos. Que ce soit, par exemple, Google Photos ou OneDrive. Ce changement va bien au-delà de l’endroit où nous visualisons nos photos et vidéos et a un impact direct sur les fonctionnalités de confidentialité de nos appareils Apple.

Pour simplifier, nous expliquerons ce sujet étape par étape. Il faut d’abord comprendre ce qu’exige l’Union européenne, puis quels sont les avantages ou les inconvénients et, enfin, comment Apple pourrait rendre cela possible.

Mais est-ce que cela profite à l’utilisateur Apple ?

L’Europe souhaite que l’application Photos puisse être désinstallée des iPhones des utilisateurs. Comme nous l’avons déjà expliqué, dans le nouveau cadre juridique des marchés numériques, les grandes entreprises sont amenées à se faire concurrence. C’est pourquoi nous pouvons désormais choisir le navigateur par défaut sur l’iPhone afin que l’utilisateur sache dès le début qu’il n’y a pas que Safari.

Avec l’application Photos, ils souhaitent réaliser quelque chose de similaire. Ainsi, ils souhaitent que l’utilisateur, lors de l’ouverture de l’application, dispose d’un menu dans lequel il peut choisir entre les services de stockage de photos et de vidéos les plus variés.

Dans un exercice académique, on pourrait comprendre que ce changement pourrait apporter un certain réconfort à l’utilisateur qui migre ses services. Par exemple, un utilisateur d’iPhone passant à Android n’aurait qu’à configurer son compte Google Photos et tout serait prêt. En effet, vous ne pourrez pas « emporter » l’application Photos sur Android, qui est très bien intégrée à iCloud.

Bien sûr, Apple a des avantages dans son service cloud en ayant l’application Photos à ses côtés, car elle vend de l’hébergement en plus d’offrir les 5 Go gratuits. Avec 50Go à 0,99€ par mois, l’offre spatiale devient très intéressante!

Dans ce cas et dans quelques autres que nous voyons, l’utilisateur, en principe, peut avoir des avantages, mais l’application Photos va au-delà de l’endroit où nos moments sont enregistrés.

Celui qui salue cette exigence est Google, qui a des projets intéressants avec son Google One, ou encore Microsoft avec OneDrive… entre autres services.

Ces mesures pourraient-elles mettre en danger la sécurité et la confidentialité des utilisateurs ?

Il existe de nombreuses options et il n’y a rien de mieux que que l’utilisateur choisisse laquelle utiliser. Cependant, l’intégration avec l’application Photos sur iOS et macOS est très puissante. Par exemple, nous pouvons choisir quelles applications ont accès ou non à nos photos. Et même donner accès à une photographie spécifique puis fermer l’accès.

Ceci, dans le domaine de la vie privée, est très intéressant. De plus, les photos et vidéos contiennent bien plus de données que le contenu multimédia lui-même. Il existe des informations de localisation et des données provenant de l’appareil lui-même. Il appartiendrait donc à l’utilisateur de choisir une application photo censée savoir ce qu’elle fait de vos données. Ce problème n’existe pas pour le moment, l’application Photos étant la seule prédéfinie par l’appareil.

Revenant sur les avantages, si vous avez déjà travaillé avec des éléments visuels sur iPhone ou iPad, vous aurez dû composer, plus ou moins, avec l’application Photos.

Bien sûr, nous devons voir comment ce changement fonctionnera. Car si c’est par exemple ainsi que fonctionne l’application Fichiers, l’histoire est différente. Comme nous le savons, lorsque vous utilisez l’application Fichiers et que vous souhaitez inclure d’autres services cloud, c’est possible. Vous pouvez ajouter Box, Google Drive, OneDrive…

Au contraire, dans l’application Photos, vous ne pouvez voir que ce que vous avez dans votre galerie ou iCloud. Si vous souhaitez manipuler des photos enregistrées ailleurs ou dans le cloud, vous devez les importer de force dans la galerie afin de les utiliser avec d’autres applications. Simplement, si vous ne voulez pas de l’application Fichiers, supprimez-la et c’est tout. Vous pouvez continuer à gérer les fichiers dans votre cloud à partir de n’importe quelle autre application, y compris les fichiers iCloud. L’application Photos ne peut pas être supprimée ou masquée.

Sachant qu’il s’agit d’une exigence de l’Union européenne et qu’Apple devra s’y conformer, elle peut emprunter deux voies. Tous deux ont certainement un défi technologique à relever.

Premièrement, ils pourraient transformer le Application Photos dans un hub cloud et services tels que Fichiers. Il ne serait pas nécessaire de supprimer l’application, comme le demande l’Europe, puisque vous pourrez y choisir quel service utiliser. Qu’il s’agisse du stockage physique de l’iPhone, d’iCloud, de Google Drive, etc.

D’un autre côté, Apple pourrait développer une API que les applications Photos d’autres sociétés appliqueraient en ce qui concerne la confidentialité susmentionnée. En d’autres termes, Google Photos intègre une API pour que le système comprenne que, par défaut, ce sera l’application à utiliser.

Dès lors, gérer l’accès à la galerie depuis l’appareil photo ou permettre l’accès aux photos depuis des applications serait intégré grâce à cette API.

Nous savons qu’Apple excelle à fournir ces fonctions aux développeurs, et en réalité nous avons vu cette ouverture dans la démocratisation de l’App Store dans iOS 17.4. Ils l’ont fait de manière magistrale, en maintenant la plus grande sécurité possible pour l’utilisateur et, en même temps, en ouvrant le système d’exploitation.

Il y a des avis pour tous les goûts. Certains ne veulent pas de cette ouverture, de peur de perdre en qualité et en sécurité. D’autres pensent que les applications d’autres sites marchands peuvent accroître la concurrence et apporter quelque chose de meilleur, éventuellement des prix, étant donné que la qualité existe déjà dans l’App Store.

Est-ce qu’ils font de l’iPhone moins un iPhone ? Beaucoup de personnes disent oui et chaque fois qu’ils donnent aux utilisateurs la possibilité de choisir, ils continuent de choisir les applications Apple. Mais l’avenir dira qui a raison.