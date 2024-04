Ils l’ont licencié de son travail, mais ensuite ils l’ont contacté pour lui demander le mot de passe de son ordinateur.

Malgré avoir été licencié de son travail, on a fini par avoir besoin de lui

Le travailleur a pu se venger d’une manière assez comique

Le monde de l’entreprise nous réserve parfois des histoires qui deviennent absolument virales. Certaines sont décourageantes, comme celle du patron qui a licencié 90% de son personnel et s’en est ensuite vanté. D’autres fois, nous sommes confrontés à des histoires vraiment hilarantes, comme celle qui nous intéresse aujourd’hui, dans laquelle un travailleur a été licencié et par la suite, l’entreprise a commencé à avoir besoin de lui pour une raison très importante : lui demander le mot de passe de son ancien ordinateur de travail.

Une histoire vraiment curieuse

Reddit est un puits profond de surprises. Parfois, on trouve des histoires vraiment émouvantes, mais dans un fil de discussion de l’utilisateur Spicyad, on a trouvé une histoire vraiment amusante que de nombreux utilisateurs ont appréciée sur la plateforme, créant ainsi des débats enflammés à son sujet.

Pour se situer, Spicyad était un travailleur qui était dans une entreprise pendant seulement trente jours. Cela était dû en grande partie au fait qu’il avait dénoncé des pratiques illégales qui se déroulaient dans l’entreprise. Cela n’a pas plu à l’entreprise, qui l’a renvoyé aussi rapidement qu’il était entré. Cependant, il semble que le travailleur leur ait donné quelques idées pour résoudre ces pratiques de manière totalement légale.

Après cela, l’utilisateur du grand forum internet s’est consacré à d’autres choses, jusqu’à ce que l’entreprise le contacte à nouveau six mois plus tard. La surprise était réelle, mais ils voulaient quelque chose de lui, en l’occurrence connaître le mot de passe de l’ordinateur portable qu’il avait rendu en quittant l’entreprise.

Pourquoi ? Cela a été une véritable source de spéculations. Au départ, de nombreux utilisateurs pensaient qu’il était question de le réinitialiser pour le prochain employé, mais ce n’était pas exactement ça. Ou du moins, d’autres utilisateurs pensent que c’était pour une raison beaucoup plus sombre.

Dans une certaine mesure, réinitialiser un ordinateur sans mot de passe est assez simple et peut être fait dans n’importe quel service technique. Mais ils pensent que cela pourrait être parce qu’ils pensaient qu’il avait des données importantes qui pourraient incriminer l’entreprise. Comme il s’agit de Reddit, la plupart des utilisateurs ont demandé à l’ancien employé de les taquiner et de se venger sans jamais les aider à obtenir cette précieuse information.

Mais alors vient la grande question : SpicyAd les a-t-il finalement aidés ? En réalité, non. Il leur a répondu avec un « lol » fort et retentissant et n’a plus jamais parlé avec eux. Il est donc possible qu’ils aient beaucoup de mal à accéder à ce mot de passe.