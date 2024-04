iRobot redéfinit la valeur avec le Roomba Combo Essential à moins de 300 $

Conclusion : iRobot fabrique certains des meilleurs aspirateurs robots du secteur, mais vous paierez souvent plus cher pour le nom Roomba. Ce n’est pas le cas de la dernière offre de la société, un 2-en-1 qui coûte bien moins de 300 $.

Le nouveau Roomba Combo Essential améliore la série Roomba 600 d’entrée de gamme dans tous les domaines. En plus d’ajouter une fonction de nettoyage, il offre une puissance d’aspiration impressionnante de 18 fois supérieure. iRobot a déclaré qu’il peut également « nettoyer en rangées soignées » et offre à la fois des paramètres d’aspiration et de liquide personnalisables.

La durée de vie de la batterie est également améliorée, avec une autonomie nominale allant jusqu’à 120 minutes avec une seule charge. Lorsque la batterie commence à s’épuiser, le robot met automatiquement en pause son travail de nettoyage et retourne à la station de base pour se recharger.

Parmi les autres points forts, citons une brosse multi-surfaces en forme de V, une brosse de balayage des bords et un tampon de vadrouille en microfibre alimenté par pompe, qui fonctionnent tous ensemble pour aspirer et nettoyer les sols durs en un seul passage. Il est également polyvalent. Pour les travaux sous vide uniquement, retirez simplement le tampon de vadrouille et appuyez sur le bouton « Nettoyer ».

Le Roomba Combo Essential est également compatible avec l’application iRobot Home, permettant aux clients de planifier des nettoyages automatisés et d’afficher des rapports une fois le travail terminé.

Le dernier d’iRobot regorge de fonctionnalités de base, mais renonce à certaines cloches et sifflets que l’on trouve sur les modèles plus chers. Par exemple, le robot n’est pas compatible avec les quais à vidage automatique, une fonctionnalité pratique qui réduit la fréquence de devoir vider manuellement le bac de collecte du robot.

Le nouveau Roomba Combo Essential est disponible directement auprès d’iRobot aux États-Unis au prix de 274,99 $ et sera proposé chez certains sites de ventes à partir du 7 avril. Les clients Roomba série 600 existants peuvent échanger leur aspirateur contre un crédit de 50 $ pour l’achat de un Combo Essentiel.

Il existe également un nouveau robot Vac Essential – le Combo Essential mais sans la fonction de nettoyage – qui sera disponible au prix de 249,99 $ si vous n’avez pas besoin de fonctionnalités supplémentaires. Recherchez-le sur les sites marchands aux côtés du Combo Essential plus tard ce mois-ci.

