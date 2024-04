Les fausses photos de Rose Villain nue prouvent que notre corps a été volé pour toujours

Notre corps n’est plus à nous. N’importe qui peut nous déshabiller, ouvrir nos bouches, nos jambes, nous mettre à quatre pattes. Un simple clic. La technologie deepfake est devenue la nouvelle arme dans l’arsenal contemporain des misogynes. La dernière victime est Rose Villain, l’artiste qui a publié une storie sur Instagram : « Ils diffusent des photos nues de moi qui sont évidemment des faux. Cela me rend très mal à l’aise et me fait me sentir violée ».

Avant elle, Taylor Swift, Emma Watson, Michelle Obama, Scarlett Johanson. La liste est longue. L’acharnement envers les femmes de pouvoir ne surprend pas, au-delà des fantasmes individuels, le deepfake est devenu un outil, également utilisé pour viser les politiciennes, militantes, intellectuelles, artistes, pour les discréditer, les intimider et les humilier. Et si auparavant la coercition physique était nécessaire, maintenant la technologie suffit.

Le mécanisme est simple, si ce corps ne peut pas être physiquement violé, alors on en crée une copie. Peu importe si ce n’est pas l’original, tant qu’il remplit sa fonction : se plier au désir masculin. Le dernier stade de l’objectification féminine. Cela alimente ainsi une industrie perverse, basée sur la violation du consentement.

Un simple clic pour enrayer le système et miner des années de lutte contre les inégalités de genre. Tout tourne autour du corps. Celui-là même qui était revendiqué sur les banderoles des cortèges dans les rues. « Le corps est à nous » criions-nous dans les années 70. Actuellement nous ne pouvons plus le dire.

Les deepfakes pour détruire le corps des femmes

Le deepfake est implanté depuis des années dans les coins d’internet, l’intelligence artificielle a rendu tout cela plus facile. Les logiciels sont capables de générer rapidement et sans aucune compétence spécifique des images fausses qui semblent réelles. Une simple photo de visage suffit pour créer en à peine trente minutes une vidéo pornographique d’une minute.

La technologie devient souvent le laisser-passer pour des fantasmes extrêmes, les utilisateurs ne se limitent pas aux communiqués sexuels, mais attachent, urinent, frappent virtuellement les protagonistes de ces perversions. C’est pourquoi les sites de pornographie deepfake sont classés sous les catégories « dégradation », « pleurs » et « viol ».

Ce sont des logiciels créés pour des hommes qui veulent détruire les femmes, il n’est pas surprenant que les applications ne soient pas capables de générer des hommes nus convaincants. Et en effet, les analyses ont révélé que 98% des vidéos deepfake en ligne sont pornographiques et que 99% des victimes sont des femmes.

Nous sommes tous coupables

Il serait naïf de pointer du doigt uniquement ceux qui créent les deepfakes pornos. Ils sont les premiers responsables, mais ils ne rencontrent aucun obstacle. Ils sont libres de poursuivre leur massacre de corps numériques. D’ailleurs, une simple recherche sur Google permet de trouver parmi les sept premiers résultats des sites proposant des deepfakes de célébrités féminines. Google n’est pas une terre sauvage sans règles, au contraire. Si je cherche : « Comment puis-je me suicider », le premier résultat est le numéro d’assistance, et le deuxième est un centre de support.

Ensuite, il y a la technologie. Le péché originel a des racines anciennes. D’un côté, l’algorithme est le fruit des hommes, très peu de femmes ont travaillé et travaillent dans le domaine de la technologie, de l’autre, les modèles d’intelligence artificielle ont été formés en grattant le web et il y a de tout. Y compris des vidéos de maltraitance d’enfants, de viols et des tonnes d’images de femmes nues et sexualisées. D’ailleurs, l’une des premières images d’ARPANET, le prédécesseur d’internet, et ensuite du world wide web était celle de la mannequin Lena Forsen nue publiée dans Playboy.

Alors comment pouvons-nous lutter contre ce phénomène ? La réponse la plus simple est d’attribuer la responsabilité des dommages des deepfakes. Il faut un cadre juridique, également pour limiter les responsabilités des entreprises technologiques qui produisent les logiciels, pour l’instant elles sont en grande partie exemptées de responsabilité. Mais pas seulement. Il faut aller au-delà des initiatives techniques et légales. Il faut s’indigner. Au cours des dernières décennies, nous avons appris à pointer du doigt les violences domestiques et les harcèlements sexuels. Actuellement, il est temps de le faire contre les deepfakes.

Née à Asti en 1996, je suis journaliste et musicienne. J’écris sur l’intelligence artificielle, la cryptomonnaie et la cybersécurité pour la rubrique Innovation de Netcost-security.fr. J’ai collaboré avec La Stampa, Tgcom24, Rolling Stone et Linkiesta. En juin et août 2022, j’étais en Ukraine pour raconter les histoires des réfugiés de guerre.