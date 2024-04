Le premier homme avec un rein de porc transplanté a été autorisé à quitter l’hôpital

Richard Slayman, 62 ans, est le premier patient à avoir reçu un rein de porc génétiquement modifié : seulement deux semaines après la greffe à l’hôpital général du Massachusetts à Boston, l’homme s’est bien rétabli et est rentré chez lui.

Richard Slayman, 62 ans, est le premier homme à avoir reçu une greffe d’un rein de porc génétiquement modifié / Crédit : MGH

Richard Slayman, le premier homme à avoir reçu une greffe d’un rein de porc génétiquement modifié, a été libéré de l’hôpital général du Massachusetts à Boston, où l’intervention pionnière a été réalisée il y a deux semaines. Les médecins ont expliqué que le rein transplanté produit de l’urine, élimine les substances toxiques du sang, équilibre les fluides corporels, en plus d’accomplir correctement d’autres fonctions clés. « Quitter l’hôpital en sachant que je vais bien est quelque chose que je désirais depuis de nombreuses années – a déclaré M. Slayman dans une déclaration publiée par l’hôpital – . Actuellement, c’est une réalité ».

« L’homme, âgé de 62 ans, avait déjà subi une greffe de rein d’un donneur humain en décembre 2018, après avoir été dialysé pendant sept ans. Mais le rein transplanté a commencé à mal fonctionner environ cinq ans plus tard, et M. Slayman a été contraint de reprendre la dialyse en 2023. C’est alors que des complications vasculaires sont survenues, nécessitant des traitements anticoagulants toutes les deux semaines, avec un impact significatif sur sa qualité de vie.

N’ayant plus d’autres options, l’homme a opté pour une greffe de rein de porc génétiquement modifié, une procédure réalisée dans le cadre d’un protocole d’accès élargi (EAP) de l’Administration des aliments et des médicaments (FDA) des États-Unis, connue sous le nom d’utilisation compatissante, qui permet aux patients atteints de maladies ou de conditions graves et potentiellement mortelles de recourir à des traitements expérimentaux. L’intervention, approuvée par la FDA fin février dernier, a été réalisée le 16 mars et a duré quatre heures, marquant une étape importante dans l’avancement des xénogreffes (transplantation d’organes d’animaux à l’homme).

Un homme a reçu le rein d’un porc : c’est la première greffe de ce type sur une personne vivante

Xénogreffes, le cas de Slayman et les précédents de Bennett et Faucette

À ce jour, seules deux autres personnes ont subi une greffe d’organes de porcs génétiquement modifiés, David Bennett et Lawrence Faucette, qui ont tous deux reçu une greffe de cœur. Dans les deux cas, les patients sont décédés quelques semaines après la greffe, malgré des progrès significatifs initiaux. Dans le cas de Lawrence Faucette, en particulier, des signes de rejet se sont manifestés, l’un des principaux risques postopératoires chez les patients recevant des organes, y compris des donneurs humains.

M. Slayman a également montré des signes de rejet le huitième jour après la greffe, mais les médecins ont réussi à intervenir pharmacologiquement et à bloquer la réaction immunitaire. Dans son cas, le rein transplanté provenait d’un porc génétiquement modifié de la société de biotechnologie eGenesis, pionnière dans le développement d’organes transplantables à partir de porcs génétiquement modifiés, et a été obtenu en utilisant la technique d’édition génétique CRISPR-Cas9 pour éliminer trois gènes qui peuvent déclencher le rejet d’organe et insérer sept gènes humains pour améliorer la compatibilité, désactivant également les rétrovirus endogènes des porcs pour éliminer tout risque d’infection.

La procédure et la transplantation elles-mêmes marquent une nouvelle étape historique dans les progrès de la recherche menée au cours des cinq dernières années par eGenesis en collaboration avec l’hôpital général du Massachusetts, dont les résultats ont été publiés dans Nature en 2023.