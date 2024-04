Un transfert de fabrication de technologies d’IA de la Chine vers le Mexique est dirigé par Foxconn

En bref : La société Foxconn, basée à Taiwan, est le plus grand fabricant sous contrat de produits électroniques au monde et l’un des plus grands employeurs de l’industrie. La société fondée par Terry Gou a jusqu’à présent tiré la majorité de ses revenus d’actifs chinois, mais les choses pourraient être bien différentes dans quelques années.

Un nouveau rapport du Wall Street Journal (WSJ) souligne le changement sismique que connaît actuellement le monde de la fabrication électronique. Foxconn et d’autres grandes sociétés taïwanaises ont été invitées par des clients occidentaux (principalement américains) à déplacer une grande partie de leur production hors de Chine, et le Mexique est susceptible de jouer un rôle majeur dans ce nouveau jeu géopolitique.

Grâce à l’accord États-Unis-Mexique-Canada (AEUMC) signé en 2020, des milliards de dollars sont investis pour alimenter le développement de nouvelles usines de fabrication dans le pays. Selon James Huang, président du Conseil de développement du commerce extérieur de Taiwan, ce processus de « localisation » s’accélère parce que les États-Unis et le Canada espèrent remplacer « autant que possible » les importations de produits en provenance d’Asie.

Le Mexique deviendra probablement le centre manufacturier le plus important pour les pays de l’AEUMC, a révélé Huang, et Foxconn est un élément important dans ce développement industriel sans précédent. Le conglomérat taïwanais a investi environ 690 millions de dollars au Mexique au cours des quatre dernières années et a désormais dépensé 27 millions de dollars supplémentaires pour acheter des terrains dans l’État mexicain de Jalisco.

Selon des sources anonymes de l’industrie citées par le WSJ, les nouvelles usines mexicaines développées par Foxconn seront utilisées pour fabriquer des serveurs d’IA pour de grandes sociétés technologiques basées aux États-Unis, notamment Amazon, Google, Microsoft et NVIDIA. Aucune entreprise américaine n’a confirmé son implication dans ces projets, mais les organisations commerciales mexicaines ont salué les nouveaux investissements comme un processus qui modifiera radicalement la structure industrielle du pays au cours des dix prochaines années.

Les puissants serveurs d’IA et autres équipements d’accélération de l’IA constituent aujourd’hui un objectif majeur de l’industrie électronique, et Foxconn n’est que l’une des entreprises contraintes de déplacer leurs activités de la Chine vers le Mexique. La société fait partie d’un groupe connu sous le nom des « six frères de l’électronique » de Taiwan, qui comprend également Pegatron, Wistron, Quanta, Compal et Inventec.

Le fabricant de serveurs Inventec a confirmé en décembre 2023 que l’un de ses clients, une grande marque américaine, avait d’abord demandé à l’entreprise d’implanter la fabrication aux États-Unis. Après avoir inspecté des usines situées au Mexique, le client anonyme a été suffisamment impressionné pour choisir ce pays.

Les tensions géopolitiques croissantes entre les États-Unis et la Chine transforment l’industrie technologique dans ce pays asiatique en une entreprise difficile et incertaine. Les accélérateurs d’IA (GPU) les plus avancés de NVIDIA ne peuvent pas être exportés vers la Chine, même s’ils resteront pour le moment essentiels à toute activité manufacturière liée à l’IA.

