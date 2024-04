Votre ancien processeur Ryzen est-il suffisamment rapide pour le RTX 4080 ?

La mission d’aujourd’hui est de déterminer dans quelle mesure le Ryzen 5 5600 peut être utilisé avec un GPU haut de gamme moderne, tel que le GeForce RTX 4080. Le Ryzen 5 7600 avec le RTX 4070 Ti peut-il offrir de meilleures performances et dans quelle mesure le 7800X3D ?

Bien que tous ces points de données puissent sembler quelque peu aléatoires, notre raisonnement est qu’un bon nombre d’entre vous utilisent probablement un Ryzen 5 5600 ou un processeur similaire, et vous vous demandez peut-être si la mise à niveau vers un GPU plus puissant nécessitera une mise à niveau complète de la plate-forme. . Bien sûr, cela dépendra presque certainement des jeux auxquels vous souhaitez jouer – et de la manière dont vous souhaitez y jouer – mais les résultats à venir devraient vous donner une très bonne idée de ce à quoi vous attendre.

Une autre façon de décrire cette fonctionnalité est de faire suite à notre article : GPU plus rapide ou CPU plus rapide pour le même prix, lorsque nous avons testé le combo Ryzen 7600 + RTX 4070 Ti par rapport à un Ryzen 7800X3D + RTX 4070. Alerte spoiler, la finale La conclusion de cette comparaison était « ça dépend », et dans cette fonctionnalité de référence, nous avons démontré exactement pourquoi c’était le cas.

De nombreux lecteurs ont semblé apprécier cet article et nous avons reçu d’autres demandes pour ajouter davantage de données. Le Ryzen 5 5600 faisait partie de ces versions très demandées, alors nous y sommes. Alors qu’auparavant nous n’avions que deux configurations matérielles, dans cet article nous en avons désormais cinq et les résultats sont vraiment intéressants.

Pour les tests, nous utilisons Windows 11 avec les derniers drivers et versions du BIOS pour chaque carte mère. Au total, nous avons testé huit jeux. Cela peut ne pas sembler beaucoup, mais il y a beaucoup de données à examiner, alors allons-y…

Repères

En commençant par Avatar, qui est un jeu très gourmand en GPU lorsqu’on utilise les paramètres d’ultra-qualité, on constate que le Ryzen 5 5600 s’en sort très bien. Bien sûr, à 1080p, il était jusqu’à 25 % plus lent que le 7800X3D, mais une fois que nous sommes passés à 1440p – une configuration plus réaliste pour ce type de jeu utilisant ce type de hardware – le 5600 est à peu près capable d’égaler le 7800X3D. Ensuite, en 4K, les performances sont identiques.

En bref, le Ryzen 5 5600 peut atteindre 150 ips en moyenne, avec des minimums de 1 % juste en dessous de 100 ips. Avec des paramètres réalistes, cela suffit pour extraire le niveau maximum de performances d’un RTX 4080 et fournit vraiment des performances plus que suffisantes pour profiter pleinement de ce jeu.

En passant à Starfield, nous rencontrons un jeu beaucoup plus exigeant en termes de CPU. Le Ryzen 5 5600 ne peut piloter qu’environ 70 ips en moyenne, et à 1080p, il était légèrement plus lent que le 7800X3D utilisant le RTX 4070. Ainsi, le RTX 4080 est gaspillé sur l’ancienne partie du Ryzen 5, car il devrait être d’environ 40 %. plus rapide, comme le démontre le 7800X3D.

Passer à 1440p aide, mais malgré cela, le 5600 est toujours limité à environ 70 ips, ce qui correspond au même niveau de performances que vous pouvez attendre du RTX 4070 Ti lorsqu’il est associé à un processeur moderne. En réalité, le combo 5600 + RTX 4080 n’était que 16 % plus rapide que le combo 7800X3D et RTX 4070, ou 17 % plus lent que le 7800X3D utilisant le 4080.

Ce n’est que lorsque nous avons atteint la résolution 4K que les performances deviennent plus limitées par le GPU, et désormais le 5600 est capable d’égaler le 7800X3D avec un peu moins de 60 ips. Ainsi, sur cette base, vous pourriez conclure que le 5600 convient aux jeux 4K avec un RTX 4080. Et même si cela est quelque peu vrai, il convient également pour 1440p et 1080p si tout ce dont vous avez besoin est de 60 ips.

Cependant, avec un plafond de 70 ips, ce n’est pas idéal pour ceux qui souhaitent une expérience à taux de rafraîchissement élevé. Dans ce cas, vous rétrograderiez simplement vers le « préréglage élevé » à la recherche de fréquences d’images plus élevées. Cette approche fonctionnera avec un 7600 ou un 7800X3D, mais avec le 5600, vous serez toujours limité à environ 70 ips.

Ensuite, nous avons The Last of Us Part I, utilisant le préréglage ultra-qualité. En 1080p, le Ryzen 5 5600 s’en sort plutôt bien, offrant une moyenne de 110 ips, bien que les plus bas de 1 % soient un peu bas à 79 ips. En comparaison, le 7800X3D est 72 % plus rapide, et pour ceux qui ont des écrans à taux de rafraîchissement élevé, la différence est ici significative. De plus, le 7600 avec le 4070 Ti offrait une fréquence d’images/une expérience fluide plus élevée, et à notre test, le 7800X3D avec le RTX 4070 était également meilleur.

Mais si nous passons à 1440p, le jeu commence à devenir plus lié au processeur, du moins avec les paramètres d’ultra-qualité. Cependant, même ainsi, les performances en termes de temps d’image du Ryzen 5 5600 n’étaient pas aussi cohérentes. Par exemple, nous n’avons constaté qu’une variation de 10 % pour le combo 7800X3D et RTX 4080 entre la fréquence d’images moyenne et les basses de 1 %, alors que le 5600 a produit une variance de 45 %, ce qui a entraîné une moins bonne expérience avec des baisses d’images plus visibles.

Encore une fois, le 7800X3D ou le 7600 avec le RTX 4070 Ti offre globalement une meilleure expérience. Puis, une fois de plus, au moment où nous atteignons la résolution 4K, les résultats sont fortement limités par le GPU, et maintenant le 5600 est capable d’égaler le 7800X3D, mais avec un peu plus de 60 ips.

Star Wars Jedi : Survivor est un autre jeu moderne très exigeant en termes de CPU et de GPU, notamment avec le ray tracing activé. Ici, on voit que le Ryzen 5 5600 vous limitera à environ 66 ips en moyenne, avec 1% de minimum à un peu plus de 50 ips. Cela rend le 7800X3D près de 60 % plus rapide en moyenne, avec une augmentation de 75 % jusqu’au minimum de 1 %. Le 5600 est tellement sous-alimenté à 1080p qu’il est possible d’obtenir des performances nettement meilleures en utilisant soit le 7600 avec le 4070 Ti, soit le 7800X3D avec le 4070.

Augmenter la résolution à 1440p ne change pas grand-chose. Le 5600 ne peut rivaliser avec le 7800X3D qu’en utilisant le RTX 4070 plus lent, tandis que les configurations 4070 Ti avec les 7800X3D et 7600 étaient 27 % plus rapides. Ensuite, pour maximiser les performances de ray tracing dans ce titre à 1440p, le 7800X3D était plus de 50 % plus rapide lors de l’utilisation du RTX 4080.

Même en 4K, le 5600 est légèrement plus lent que le 7800X3D, mais nous envisageons ici des fréquences d’images inférieures à 60 ips. Personnellement, nous les voudrions beaucoup plus élevés, nous jouerions donc à 1440p, utiliserions la mise à l’échelle ou réduirions les paramètres de qualité pour des fréquences d’images bien supérieures à 60 ips.

Marvel’s Spider-Man Remastered est étonnamment léger sur la charge du processeur et, par conséquent, le Ryzen 5 5600 fonctionne toujours très bien, permettant un peu plus de 90 ips avec un minimum de 1 % de 60 à 70 ips. Il s’agit de performances solides par rapport à l’ancien processeur économique, mais pour ceux d’entre vous qui cherchent à mettre à niveau leur GPU, il ne sert à rien d’opter pour quelque chose d’aussi haut de gamme que le RTX 4080, et en réalité, même le RTX 4070 pourrait finir par être excessif.

À 1080p, le RTX 4070 était bon pour 155 ips et était limité même par le 7800X3D, ce qui rend le combo 4070/7800X3D 65 % plus rapide que le 5600. Les résultats 1440p sont fondamentalement les mêmes, et même en 4K, le 5600 a du mal, incapable pour tirer le meilleur parti du RTX 4080. Ici, le 7800X3D était toujours 68 % plus rapide, tandis que le 7600 ou 7800X3D associé au 4070 Ti était toujours 17 % plus rapide en moyenne, avec des basses de 1 % jusqu’à 38 % plus fortes.

Call of Duty : Warzone est un jeu de tir en ligne compétitif, et généralement, ceux qui jouent plus sérieusement utiliseront des paramètres de qualité compétitifs. Cela augmente non seulement les fréquences d’images mais, peut-être plus important encore, facilite la détection des joueurs ennemis. Donc, dans ce cas, nous n’utilisons pas le préréglage ultra-qualité comme nous l’avons fait pour les jeux solo, mais nous nous sommes plutôt tournés vers le préréglage de base.

Cela a permis au Ryzen 5 5600 d’atteindre une vitesse maximale de 235 ips, une fréquence d’images respectable et satisfaisante, et même les plus bas de 1 % étaient bons. Mais si vous exigez plus – et vous pensez que certains joueurs le font – le 7800X3D était 52 % plus rapide pour la fréquence d’images moyenne et 60 % plus rapide pour les 1 % les plus bas. Cela signifie également que le 7800X3D associé au RTX 4070 est toujours plus rapide à 1080p, tandis que les configurations 7600 et 4070 Ti étaient à nouveau encore plus rapides.

En augmentant la résolution à 1440p, le combo 5600 et RTX 4080 offre des performances similaires à celles du combo 7800X3D et 7600 utilisant le RTX 4070 Ti. Ainsi, vous envisagez toujours une augmentation d’environ 30 % avec le 7800X3D lorsqu’il est associé au 4080.

Le 7800X3D était toujours plus rapide en 4K, même si ici la marge se réduit à seulement 10 % en comparant la fréquence d’images moyenne. Donc, si vous jouez en 4K ou si vous n’avez besoin que de 1 % de basses d’un peu plus de 100 ips avec une fréquence d’images moyenne d’environ 150 ips, le 5600 conviendra, même si vous feriez probablement mieux de l’associer au RTX 4070 Ti. .

Fortnite est un jeu très gourmand en CPU, surtout en late game, et ici le Ryzen 5 5600 était limité à 178 ips en 1080p, avec 1% de minimum à 100 ips. La fréquence d’images moyenne est correcte, mais ces creux de 1 % sont un réel problème. Nous nous considérons comme des joueurs compétitifs semi-sérieux. Nous ne prétendons pas être incroyables, mais lorsque nous jouons à Fortnite, nous avons besoin que la fréquence d’images reste supérieure à 200 ips pour donner le meilleur de nous-mêmes. Nous trouvons que les tirs rapides sont beaucoup plus difficiles à réaliser lorsque nous plongeons en dessous de cette cible, et c’est quelque chose que nous avons passé beaucoup de temps à tester.

Donc pour nous, le 5600 serait inacceptable aujourd’hui, même si les fréquences d’images sont très élevées par rapport aux standards d’un joueur solo. Le Ryzen 5 7600 a également connu des creux de 1 % plus faibles que prévu, malgré une fréquence d’images moyenne très élevée. Atteindre une fréquence d’images stable dans Fortnite peut être difficile, mais le 7800X3D fait certainement un meilleur travail, doublant plus que les performances du 5600, même en 4K.

Si vous êtes majoritairement un joueur solo, ces fréquences d’images vous sembleront sans aucun doute excessives. Nous entendons souvent des joueurs inexpérimentés commenter ce que demandent les joueurs de Counter-Strike, mais cela fait vraiment une différence. Vous n’avez pas besoin d’être un pro pour profiter de ces fréquences d’images très élevées. Donc, si vous êtes un joueur solo, ne commettez pas l’erreur de penser que vos exigences de performances sont universellement acceptées, car elles ne le sont pas.

En parlant de Counter-Strike 2, voici quelques résultats. Maintenant, nous n’avons pas joué sérieusement à Counter-Strike depuis une décennie, nous sommes donc un peu déconnectés de ce qui est requis ici. Mais après quelques recherches sur les forums et les forums de discussion CS2, le consensus général semble être que tout ce qui est inférieur à 250 ips commence à devenir sous-optimal, la plupart des joueurs sérieux visant 300 ips ou mieux – très similaire à notre expérience avec Fortnite, et cela s’applique probablement à la plupart des tireurs compétitifs.

Cela dit, le Ryzen 5 5600 semble ici très performant, offrant près de 400 ips en 1080p, avec des minimums de 1 % supérieurs à 200 ips. Cependant, la RTX 4080 est capable de performances bien supérieures, et vraiment, pour les jeux 1080p, une RTX 4070 Ti semble être optimale, délivrant un peu plus de 600 ips en moyenne entre les mains du 7800X3D.

En passant à 1440p, le jeu commence naturellement à devenir un peu plus limité par le GPU, mais malgré cela, le 7800X3D, armé uniquement du RTX 4070, est capable d’égaler le combo 5600/RTX 4080. Nous dirions donc que le RTX 4070 constituera un couplage plus optimal pour l’ancien processeur Ryzen 5 de ce titre.

Nous ne savons pas si de nombreux joueurs CS2 jouent en 4K, mais si vous le faites, le RTX 4080 commence à devenir pratique. Ici, vous aurez besoin d’un bon processeur, car les 1 % du Ryzen 5 5600 étaient assez faibles, le 7800X3D étant près de 50 % plus rapide.

Mettre tous ensemble

Calculer la performance de jeu moyenne calculée à l’aide de la moyenne géomécanique est ici un peu inutile, ou risque peut-être d’être un peu trompeur, car comme nous venons de le voir, tout dépendra des jeux auxquels vous jouez, de la qualité du Ryzen. 5 5600 utilise la GeForce RTX 4080.

Mais par intérêt, si nous regardons les données moyennes, nous voyons qu’à 1080p, où le bottleneck (goulot d’étranglement) du GPU n’est pas un facteur, l’utilisation du processeur est maximisée, le Ryzen 5600 ne peut tout simplement pas pousser assez fort le RTX 4080, et trouvera généralement lui-même trop lent, même pour le RTX 4070.

Nous dirions qu’une classe de produits RTX 4060 Ti serait plus appropriée, similaire à une Radeon 6700 XT ou à une GeForce RTX 3070, similaires à la RTX 2080 Ti, pour référence.

Mais si vous augmentez la résolution à 1440p, le Ryzen peut généralement passer au niveau supérieur et fonctionnerait plutôt bien avec un RTX 4070. Ensuite, en 4K, c’est plus au niveau du 4070 Ti.

Ainsi, même si vous pouvez trouver des cas où le 5600 correspondra au 7800X3D avec un RTX 4080, ils sont rares. Généralement, lorsque nous voyons ce type de fréquences d’images, elles sont de toute façon trop faibles, vous réduiriez donc probablement la charge du GPU pour des nombres plus élevés.

Ce que nous avons appris

Pour un produit de milieu à entrée de gamme âgé de 2 ans, le Ryzen 5 5600 résiste très bien. Cependant, si vous recherchez une mise à niveau de votre carte graphique, nous ne vous recommandons pas d’aller au-delà d’une GeForce RTX 4070 ou d’une Radeon 7800 XT pour l’associer à votre processeur. Le plus souvent, vous vous retrouverez incapable d’utiliser pleinement les GPU plus rapides.

Certes, nous généralisons ici, car nous venons de voir que cela dépend beaucoup des paramètres de jeu et de qualité. Même ainsi, si vous êtes déjà sur la plate-forme AM4, ce que vous seriez avec un Ryzen 5 5600, vous avez la possibilité d’atteindre ce niveau de performances suivant, si c’est ce que vous souhaitez. Dans ce scénario, acheter un Ryzen 7 5800X3D pour 310 $, avec votre nouveau GPU, serait une décision judicieuse – ou du moins, il serait raisonnable d’envisager si vous vous séparez déjà de plus de 700 $ sur une carte graphique.

Cela dit, nous ne recommandons le 5800X3D qu’à ceux déjà sous AM4. Pour tous les autres, nous recommandons de passer à l’AM5… ou peut-être d’envisager la plate-forme Intel LGA 1700 ? Bien que nous ayons honnêtement du mal à présenter des arguments solides en faveur du passage au LGA 1700 à ce stade.

Maintenant, si vous êtes un joueur solo et que vous jouez à des titres tels que Avatar, Alan Wake 2, Starfield, etc., vous vous demandez peut-être pourquoi quelqu’un aurait besoin de plus de 178 ips dans Fortnite, et c’est une bonne question. Dans cet exemple, ce sont les creux de 1 % qui étaient les plus préoccupants, mais malgré cela, des fréquences d’images plus élevées présentent globalement de nombreux avantages, à condition que vous disposiez de la configuration de moniteur appropriée et/ou des compétences nécessaires pour en tirer parti.

De plus, vous rencontrerez probablement certains scénarios dans le jeu qui dépendent davantage du processeur que ce que nous avons testé ici. Il en va de même pour Counter-Strike 2 et Warzone. Il y a certainement plus de jeux que nous aurions pu tester et qui donneraient des résultats similaires à ceux que nous avons vus dans les titres multijoueurs, mais ces tests auraient dû brosser un tableau assez clair.

Dans l’ensemble, le Ryzen 5 5600 s’est avéré être un excellent achat pour 200 $ ou moins, et il lui reste encore beaucoup de vie, mais pas en tant que solution haut de gamme qu’il n’a jamais été censé être de toute façon. Mais comme nous en avons discuté dans l’introduction, beaucoup d’entre vous qui utilisent encore le 5600 nous ont demandé quel type de mise à niveau du GPU de la génération actuelle était le plus logique, certains se demandant si aller aussi haut qu’un RTX 4080 fonctionnerait sans avoir à dépenser encore plus. de l’argent pour une mise à niveau du processeur ou de la plate-forme. La réponse courte est que vous souhaiterez probablement mettre à niveau votre processeur.

