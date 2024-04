Caso BNL, après les comptes vidés, l’argent revient : que doivent faire les clients pour le récupérer

Aujourd’hui, les clients de BNL doivent vérifier leur compte et vérifier si les débits sont corrects. Si vous trouvez une anomalie, vous devez la signaler immédiatement, non seulement en appelant la banque, mais également par écrit.

Le samedi 30 mars, plusieurs comptes sont devenus négatifs soudainement. Les clients de BNL ont vu apparaître sur l’application des débits répétés du même montant pour une seule opération. Certains ont perdu jusqu’à 10 000 euros. Les utilisateurs sur les réseaux sociaux ont signalé ce dysfonctionnement : « S’il vous plaît, faites quelque chose. Vos systèmes de comptabilité sont devenus fous et ce matin, plusieurs personnes se plaignent de 9 débits ou plus identiques ». La banque a réagi rapidement, communiquant à ses clients dans l’après-midi du samedi que le dysfonctionnement avait été résolu et que tous les débits incorrects seraient re-crédités sur les comptes des clients aujourd’hui, le 3 avril.

« Nous attendons aujourd’hui de voir ce qui se passera, aujourd’hui les clients de BNL devraient recevoir les débits corrects », explique Anna Vizzari, coordinatrice du service d’assistance juridique d’AltroConsumo, à Netcost-security.fr. « Plusieurs clients ont vu leur compte courant vidé en raison de débits multiples, il faut encore comprendre ce qui s’est passé, la banque a parlé d’une erreur technique générale, mais n’a pas donné de détails », souligne Vizzari.

« Actuellement, il est clair que la banque fera tout son possible pour résoudre les problèmes, notamment parce que, comme nous l’avons vu, elle est intervenue immédiatement samedi matin. Cependant, il est vrai que sans savoir exactement ce qui s’est passé, il faut comprendre si et quand tout reviendra à la normale. Le conseil pour tous les clients est d’être vigilants et, s’ils voient quelque chose d’étrange, de le signaler immédiatement ».

BNL, problèmes résolus avec les débits multiples sur les comptes des clients : que s’est-il passé

Que doivent faire les clients de BNL

Aujourd’hui, les clients de BNL doivent vérifier leur compte courant et vérifier si les débits sont corrects. « Des dépenses étranges peuvent également apparaître, liées au fait que le compte est devenu négatif pendant un certain temps ». Si les clients trouvent une anomalie, ils doivent la signaler immédiatement, non seulement en appelant la banque, mais aussi par écrit et déposer une réclamation. « Il existe également des modèles types sur lesquels s’inspirer », explique Vizzari. « Chaque opération comporte un détail qui explique de quoi il s’agit, cela peut être une dépense, une facture, la mensualité d’un prêt, il faut vérifier s’ils correspondent, s’ils n’apparaissent qu’une fois ou s’il y a eu des frais supplémentaires ».

Dans la notification, il faut indiquer les mouvements anormaux et les frais débités. « La banque devrait répondre dans les 15 jours, nous espérons beaucoup plus tôt. Si la réponse n’est pas satisfaisante ou ne vient pas, il est préférable de se tourner vers les associations de consommateurs ».

L’indemnisation pour les dommages prouvés

Comme l’explique Vizzari, si l’on prouve qu’il y a eu des problèmes liés au dysfonctionnement, on peut demander une indemnisation. « Nous avons reçu plusieurs signalements, il y a des personnes qui le samedi matin n’ont pas pu utiliser leur carte de crédit ou de débit pour payer car le compte était à découvert. Si vous avez des preuves concrètes et détaillées montrant les problèmes et les conséquences négatives, vous avez toujours le droit de demander une indemnisation ».

Avant de formuler des demandes, Vizzari conseille de comprendre ce qui se passera aujourd’hui pour les clients de BNL : « Si tout revient à la normale, comme l’a dit la banque, il ne devrait pas y avoir de problèmes, il est clair que chaque situation est différente et doit être évaluée au cas par cas ».