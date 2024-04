Ce complément alimentaire est utilisé pour perdre du poids mais ne fonctionne pas : les réponses de l’expert

Les compléments alimentaires de glucomannane sont souvent pris pour leur prétendu pouvoir de perte de poids, cependant le mécanisme qui régule la faim et la sensation de satiété est très complexe et dépend de plusieurs facteurs. Le nutritionniste Pietro Mignano explique les effets réels de cette fibre d’origine naturelle et dans quels cas il est recommandé de la prendre.

De temps en temps, ils reviennent. En ce qui concerne les compléments alimentaires, c’est ainsi, surtout lorsqu’il s’agit de produits aux prétendus « pouvoirs amaigrissants ». L’un d’entre eux est le glucomannane, une fibre soluble extraite d’une plante originaire de Chine, l’Amorphophallus konjakche.

Cette fibre, une fois ingérée, retient les liquides et favorise le bon fonctionnement intestinal. C’est précisément en raison de sa capacité à « former une masse » dans l’estomac que beaucoup croient qu’elle a la capacité d’induire la sensation de satiété et de réduire la faim. Mais en réalité, les choses sont beaucoup plus complexes que cela et une prise d’intégrateur sans avis médical de cette substance pourrait même présenter des dangers, surtout chez certaines personnes.

Dans une interview accordée à Netcost-security.fr, le docteur Pietro Mignano, pharmacien et nutritionniste, explique ce qu’est réellement le glucomannane et quels sont ses vrais bienfaits.

Qu’est-ce que le glucomannane ?

En réalité, cette substance est sur le marché depuis longtemps, mais comme beaucoup de compléments alimentaires, elle revient de temps en temps à la mode. Il s’agit d’une fibre naturelle, c’est-à-dire d’un sucre, qui n’est pas digéré par notre organisme. Cela indique que notre corps l’élimine complètement, sans retenir aucune substance nutritive pour l’organisme. Cette caractéristique fait également que son apport calorique est nul.

Est-ce vrai que cela fait maigrir ?

La réponse est compliquée. D’une part, affirmer que le glucomannane fait maigrir n’est absolument pas vrai, d’autre part il y a une raison pour laquelle ce mythe est né selon lequel cette substance aurait un fort pouvoir rassasiant. Étant une fibre naturelle, si elle est prise aux doses recommandées, cette substance absorbe les liquides disponibles, gonflant dans l’estomac. La masse qui se forme ainsi distend les parois gastriques et cela devrait induire la sensation de satiété et réduire la faim chez la personne qui la prend.

Pourquoi utilise-t-il le conditionnel, cela ne fonctionne donc pas comme ça ?

En réalité, le conditionnel est nécessaire, car bien que le glucomannane fonctionne de cette manière, penser qu’avoir une masse dans l’estomac suffit à réduire la sensation de faim est extrêmement réducteur. Le mécanisme de la satiété est beaucoup plus complexe que cela et ne dépend pas seulement de la plénitude gastrique, mais est régulé par plusieurs hormones, telles que l’insuline, le glucanone, la leptine. De plus, si cela était aussi simple, il suffirait de boire beaucoup d’eau pour se sentir rassasié, mais nous savons bien que les choses ne sont pas aussi simples.

Donc il ne suffit pas d’avoir l’estomac plein pour se sentir rassasié…

Exactement. Le mécanisme qui nous pousse à manger plus que nécessaire (et souvent mal), en excès de sucres ou de graisses, est plutôt la conséquence d’un déséquilibre hormonal, lui-même déclenché par une alimentation incorrecte basée principalement sur des aliments raffinés et des sucres complexes.

Et en ce qui concerne ses prétendus bienfaits contre le cholestérol et la glycémie ?

Alors il est vrai que cette substance peut contribuer à réduire les niveaux de cholestérol et de glucose circulant dans notre corps, mais attention à ne pas penser que tout est aussi simple. Lorsque le glucomannane lie les liquides, il capture également une partie des autres molécules disponibles, y compris le cholestérol et les sucres. Bien que cela ne concerne pas le cholestérol d’origine alimentaire. Cependant, il faut préciser que de la même manière, le glucomannane absorbe également d’autres substances positives et nécessaires au bon fonctionnement de notre organisme, comme les vitamines hydrosolubles, avec le risque de réduire leur absorption. C’est donc une arme potentiellement à double tranchant.

Présente-t-il des risques ?

S’il est pris selon les indications médicales, c’est-à-dire aux doses recommandées – qui ne dépassent pas 3 grammes par jour – et pendant une certaine période limitée à quelques mois, il n’y a pas de risques. Les risques découlent d’une prise en automédication et motivée par de mauvaises raisons, comme l’idée que les compléments alimentaires peuvent remplacer une alimentation correcte. Ou pire, si l’on n’adresse pas un pharmacien, mais achète des produits peu sûrs, peut-être auprès de sites web non certifiés. Surtout les personnes souffrant de troubles alimentaires pourraient être trompées par les fausses promesses de la capacité du glucomannane à réduire la sensation de faim, facilitant ainsi la perte de poids.

Y a-t-il des cas particuliers où il est déconseillé de prendre du glucomannane ?

Il est recommandé à tous de demander conseil à leur médecin, mais il est important que les personnes prenant des médicaments le fassent en particulier. Précisément en raison du mécanisme que nous avons décrit ci-dessus, le glucomannane pourrait interférer avec certains médicaments, en réduisant leur efficacité. Par conséquent, avant de prendre cet intégrateur, il est toujours nécessaire de discuter avec votre médecin du type de médicaments que vous prenez et du moment de la journée, afin d’éviter que le glucomannane n’interfère d’aucune manière avec leur absorption.