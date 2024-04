Microsoft teste son propre chatbot d’IA pour Xbox

De nouvelles pistes suggèrent que Microsoft serait en train de travailler sur un chatbot IA intégré à Xbox

Une manette Xbox à côté d’une Xbox One S

Les consoles Xbox pourraient bientôt inclure leur propre chatbot basé sur l’intelligence artificielle. C’est ce qu’auraient confirmé des sources chez Microsoft à The Verge, révélant que l’entreprise mène déjà des tests avec ce logiciel, qui agirait comme un service de support interactif pour les joueurs de leur plateforme.

Le chatbot IA de Xbox sera un « agent de support virtuel »

Microsoft a déjà de l’expérience dans le développement de chatbots basés sur l’intelligence artificielle. La société a depuis un certain temps lancé sa propre alternative à ChatGPT et à Google Gemini, appelée Microsoft Copilot, et a progressivement intégré ses outils à l’ensemble de son portefeuille de services et de plates-formes.

Tout semble indiquer que la prochaine étape de l’IA chez Microsoft est Xbox. L’entreprise testerait un chatbot basé sur l’intelligence artificielle qui servirait de service d’assistance pour les joueurs, leur permettant de poser des questions et d’obtenir de l’aide sur divers sujets liés au fonctionnement de la console, des problèmes de jeu aux questions relatives aux services d’abonnement, et il serait même capable d’effectuer des remboursements si nécessaire.

L’entreprise elle-même a révélé que des tests sont en cours pour ce service, qui serait représenté par un personnage virtuel animé capable d’assister dans des problèmes de support technique à l’aide de réponses vocales et textuelles utilisant un langage naturel et une approche conversationnelle.

Le prototype facilite et accélère l’obtention d’aide aux questions de support pour les joueurs grâce à un langage naturel, en utilisant des informations provenant des pages de support Xbox existantes.

Pour l’instant, il s’agit d’une technologie en développement et il n’est pas clair quand elle sera disponible pour les utilisateurs de Xbox. Mais il est très probable que ce ne sera pas la seule progression dans le domaine de l’IA à arriver sur les consoles de Microsoft, car la présidente de Xbox, Sarah Bond, a déjà révélé que la prochaine génération de consoles de la marque représentera « le plus grand saut technologique jamais vu dans une génération de matériel » et l’IA jouera un rôle très important dans cette avancée.