Qu’est-ce que le mal des transports, le trouble connu sous le nom de mal des transports ou mal de mer : symptômes, causes et remèdes

Les vertiges, la nausée, la transpiration froide et la pâleur sont parmi les symptômes les plus courants chez ceux qui souffrent du mal des transports, une condition médicale connue sous le nom de cinétose. Voici de quoi il s’agit, pourquoi cela se produit et comment cela peut être traité.

Beaucoup de personnes éprouvent un malaise lors d’un voyage en voiture, en train, en bateau, en avion ou dans tout autre moyen de transport, se manifestant principalement par des nausées, des étourdissements, de la somnolence, une transpiration froide et d’autres symptômes communs. Il s’agit de la cinétose, également appelée « maladie du mouvement », à laquelle on se réfère souvent par les termes « mal de » suivis de l’élément concerné, comme le mal des transports, le mal de mer, le mal des avions, et ainsi de suite. Il est important de souligner que ce n’est pas une véritable maladie, mais un ensemble de troubles déclenchés par des messages contradictoires qui parviennent au cerveau des organes impliqués dans l’équilibre, comme le souligne l’Institut supérieur de la santé (ISS).

Pour prendre un exemple typique, si nous lisons un livre, regardons notre téléphone ou nous concentrons sur un objet immobile tout en étant dans un moyen de transport, nos yeux, notre oreille interne (en particulier l’appareil vestibulaire) et nos capteurs musculaires envoient des signaux contradictoires au système nerveux central, dont la stimulation peut provoquer un malaise. Cela peut également se produire lorsque « les parties de l’oreille interne qui contrôlent l’équilibre (y compris les canaux semi-circulaires) sont trop stimulées, comme cela se produit lors des mouvements excessifs », indiquent les manuels MSD de référence pour les professionnels de la santé. C’est ce qui est arrivé à plusieurs passagers lors d’un vol régulier entre Israël et le New Jersey (États-Unis), en raison de fortes turbulences qui les ont secoués et provoqué le malaise.

Qu’est-ce que la cinétose

La cinétose est un trouble – non une pathologie – provoqué par le mouvement, qui peut perturber le cerveau et déclencher des symptômes. Notre équilibre n’est pas lié à un seul sens, mais à une série d’organes et de capteurs situés à différents endroits du corps qui envoient des signaux au cerveau. L’élément principal est l’appareil vestibulaire – composé d’otolithes et de canaux semi-circulaires – dans le labyrinthe de l’oreille interne, grâce auquel les accélérations et les rotations sont détectées. Les yeux, quant à eux, nous positionnent dans l’espace et vérifient la direction, tandis que les récepteurs de pression et les récepteurs musculaires/articulaires signalent le « contact » avec le sol et les parties du corps en mouvement indépendamment de la vue. Il est évident que lorsque nous sommes dans un moyen de transport en mouvement, le cerveau peut recevoir des signaux contradictoires, par exemple lorsque nous sommes confortablement assis dans un train ou un avion (techniquement immobiles) et que nous regardons le paysage défiler hors de la fenêtre. Cette condition peut également être causée par le visionnage de films et de jeux vidéo avec des images rapides et/ou instables, ainsi que par certaines attractions.

La cinétose peut se manifester soudainement lors d’un voyage ou de manière progressive, avec l’apparition d’un ou de plusieurs symptômes. Parmi les plus courants figurent les nausées, les vertiges, la transpiration froide, la pâleur et les vomissements. Il est également possible d’éprouver des difficultés de concentration. Parmi les autres symptômes signalés par les manuels MSD figurent une augmentation de la salivation, de la somnolence, une déglutition excessive d’air (aérophagie) et une hyperventilation – respiration fréquente – qui peut conduire à l’évanouissement. En général, les symptômes disparaissent lorsque l’on descend du moyen de transport, mais dans certains cas, lors de voyages très longs (comme une croisière), l’organisme a tendance à s’adapter après quelques jours d’adaptation. Les personnes les plus sensibles, qui peuvent présenter une véritable hypersensibilité du centre de l’équilibre, peuvent souffrir pendant tout le voyage et au-delà.

Qui est le plus exposé à la cinétose

Les manuels MSD soulignent que les personnes les plus exposées au risque de développer la cinétose sont les enfants de 2 à 12 ans et les femmes, en particulier si elles sont enceintes ou prennent des contraceptifs oraux. Chez les enfants, le facteur prédisposant pourrait être le développement incomplet de l’appareil vestibulaire. Parmi les conditions médicales associées au risque, on trouve la labyrinthite (inflammation du labyrinthe entraînant des vertiges) et la migraine. L’hypersensibilité du centre de l’équilibre mentionnée précédemment peut également « mettre en panne » plus facilement le cerveau et provoquer confusion et malaise. L’ISS souligne cependant que les causes de l’apparition des symptômes chez certaines personnes et pas chez d’autres ne sont pas connues.

Prévention, remèdes et traitement de la cinétose

Les personnes susceptibles de souffrir de cinétose, toujours sur les conseils d’un médecin, peuvent prendre des médicaments en vente libre tels que la scopolamine, des antihistaminiques et des gommes à la dimenhydrinate avant d’entreprendre un voyage à risque, comme une excursion en bateau ou en canot pneumatique. En cas de vomissements, des antiémétiques sont recommandés. Il existe également quelques conseils courants pour réduire les risques, comme s’asseoir sur les sièges avant de la voiture, voyager en avion sur les sièges près des ailes, regarder droit devant soi en fixant un point, se distraire par une conversation ou de la musique, prendre une petite collation avec des biscuits salés, des gressins ou des biscuits avant le voyage, ce qui aide à réduire l’acidité de l’estomac et les nausées, fermer les yeux et respirer lentement, ne pas fumer, ne pas s’asseoir sur des sièges dos à la direction du voyage, et bien d’autres. L’ISS recommande également de consommer un peu de gingembre, « éventuellement sous forme de complément alimentaire ».