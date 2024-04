Le système pénitentiaire américain propose une interdiction totale des réseaux sociaux pour les détenus, suscitant des inquiétudes liées au premier amendement

En bref : Les personnes incarcérées devraient-elles être autorisées à utiliser les réseaux sociaux ? Le système pénitentiaire fédéral américain a proposé de modifier ses règles afin de punir les prisonniers qui utilisent ces plateformes. Même demander à d’autres de créer et d’utiliser des comptes de réseaux sociaux en leur nom serait interdit dans certains cas. Les défenseurs des libertés civiles affirment que cela porterait atteinte aux droits du premier amendement des personnes en prison et hors de prison.

Le Bureau fédéral des prisons (BOP) a proposé plus tôt cette année un changement de règle qui fait de l’accès, de l’utilisation ou de la maintenance de comptes de réseaux sociaux par les prisonniers un acte interdit de haut niveau de gravité, considéré comme étant de la même ampleur que les bagarres, le chantage, l’extorsion, et la corruption.

Il est déjà interdit aux détenus fédéraux d’utiliser des téléphones portables et d’accéder à Internet, rapporte Reuters.

Le BOP soutient que si le compte Facebook d’un détenu était utilisé pour transmettre du contenu du détenu lui-même, cela lui ouvrirait la porte à la communication avec un nombre pratiquement illimité d’individus, y compris les membres de gangs affiliés et les victimes de leurs crimes.

Les groupes de défense des droits des détenus affirment que la règle restreindrait les droits du premier amendement non seulement des prisonniers, mais également des personnes qui ne sont pas détenues par le BOP. Ebony Underwood, dont l’organisation à but non lucratif We Got Us Now travaille avec les enfants de parents incarcérés, a qualifié la proposition des médias sociaux d' »archaïque et tellement inhumaine ».

« Les médias sociaux ont permis à de nombreux jeunes de ma communauté de défendre les intérêts de nos parents », a-t-elle ajouté.

Les défenseurs affirment que les règles pourraient empêcher les personnes de publier des messages sur les détenus au cas où cela entraînerait une sanction grave telle qu’une peine de prison plus longue, l’isolement mobile ou une déduction de bons crédits de temps.

Une partie distincte du changement de règle proposé permettrait au Bureau de cibler et d’éliminer l’utilisation par les détenus des services de transfert de fonds comme CashApp. Lorsque les détenus utilisent ces services pour envoyer et recevoir de l’argent, le personnel du Bureau n’est pas en mesure de surveiller les transferts en raison de l’utilisation du cryptage par les plateformes.

En 2021, il a été découvert que Facebook testait une application qui aidait les prisonniers à réintégrer la société. Depuis lors, nous avons peu entendu parler de l’application Re-Entry, bien qu’il existe d’autres applications qui offrent des services similaires.

