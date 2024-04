Pour expliquer l’attentat qui a causé la mort de 144 personnes au Crocus City Hall, Moscou ressort une ancienne théorie du complot connue sous le nom de MK-Ultra. Le Kremlin a également accusé les États-Unis de déformer les faits en couvrant Kiev.

Ce doit être la faute de l’Ukraine. Une vidéo deepfake a déjà été publiée montrant le secrétaire du Conseil de sécurité et de défense nationale de l’Ukraine, Alexei Danilov, admettre l’implication de Kiev. Cela n’a pas fonctionné. Ainsi, la Russie contre-attaque, et cette fois la faute revient aux puces implantées dans le cerveau capables de commander à distance les terroristes. Mais revenons en arrière. Tout a commencé le 22 mars, lorsque quatre hommes armés sont entrés au Crocus City Hall de Moscou et ont tiré sur la foule.