CD Projekt Red exclut les microtransactions pour les jeux solo

Remise en contexte: Les éditeurs de jeux vidéo incluant les microtransactions dans leurs titres solo ne sont pas nouveaux, remontant au moins aussi loin que le tristement célèbre « pack d’armures de chevaux » de Bethesda pour Oblivion en 2006. Des franchises de renom comme Deus Ex, Shadow of Mordor ou Metal Gear Solid ont tous vu leurs versements ternis par l’inclusion de microtransactions payantes ou prédatrices.

Vendredi, Piotr Nielubowicz, directeur financier de CD Projekt Red, a participé à un chat en direct avec des investisseurs sur la plateforme polonaise Stockwatch. Au cours de la conférence, Nielubowicz a confirmé que le studio n’avait pas l’intention d’implémenter des microtransactions (MXT) dans ses jeux solo tout en les laissant ouverts à de futurs projets multijoueurs.

« Nous ne voyons pas de place pour les microtransactions dans le cas de jeux solo, mais nous n’excluons pas que nous utilisions cette solution à l’avenir dans le cas de projets multijoueurs », a répondu Nielubowicz interrogé sur cette perspective.

Les fans devraient être heureux que le CDPR prenne position dans une industrie qui a tendance à favoriser les modèles MTX décriés.

Ce mois-ci, l’une des plus grosses sorties de 2024, Dragon’s Dogma 2, a été saluée par la test. Cependant, les joueurs ont découvert dès le lancement qu’il incluait une boutique proposant de nombreux articles disponibles contre de l’argent réel. La boutique de Dragon’s Dogma 2 propose 21 achats différents, d’une offre totale d’environ 65 % du prix du jeu de base.

Les microtransactions sont une mine d’or pour de nombreux développeurs, mais leur inclusion dans les jeux solo a toujours été discutable. Cette pratique est souvent considérée comme une prise en otage des fonctionnalités du jeu. Après tout, il n’y a pas d’autres joueurs pour vérifier les objets cosmétiques. Les achats de qualité de vie, comme le « hardware de camping », sont souvent encore pires car ils indiquent généralement que le jeu inclut des mécanismes de travail déraisonnables pour inciter les joueurs à faire des achats afin de réduire le stress de la progression. Il ne s’agit pas seulement d’une monétisation prédatrice ; c’est juste une mauvaise conception du jeu.

Avec la récente confirmation que The Witcher 4 est en pleine pré-production et que CD Projekt envisage également sa suite Cyberpunk, la nouvelle selon laquelle ces jeux ne comporteront pas de telles microtransactions est la bienvenue.

La mise en garde selon laquelle le studio envisagera le MTX pour les jeux multijoueurs n’est pas une grande préoccupation. CD Projekt est célèbre pour son expérience solo et ne se lance pas trop dans les jeux MP. Cependant, le « Projet Sirius » sera multijoueur. C’est probablement la raison pour laquelle Nielubowicz a laissé cette option ouverte.

Une autre chose à considérer est que les joueurs acceptent beaucoup plus les modèles MTX dans les jeux multijoueurs tant qu’ils n’utilisent pas de mécanismes de paiement pour gagner. Les joueurs ont tendance à trouver acceptables les produits cosmétiques achetables et autres contenus qui ne leur confèrent pas un avantage injuste. Cependant, les prix du contenu supplémentaire dans des jeux récents comme Diablo 4 sont ridicules, la plupart des skins coûtant entre 15 $ et 30 $.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :