Joyeux lundi de Pâques 2024, images de vœux et GIF amusants à envoyer gratuitement le 1er avril

Aujourd’hui, le 1er avril 2024, nous célébrons le lundi de Pâques. Nous avons rassemblé les plus belles et les plus amusantes images et GIF pour célébrer avec des amis et en famille. Toutes les images et cartes que vous voyez peuvent être téléchargées gratuitement.

La meilleure façon de souhaiter de joyeuses fêtes de Pâques à des parents et amis éloignés est d’envoyer une image ou un GIF. Des colombes qui volent aux mèmes amusants se moquant de la difficulté d’organiser un barbecue. Cette fête, également appelée Lundi de l’Ange, arrive immédiatement après le dimanche de Pâques et tombe toujours un lundi. Selon la tradition chrétienne, ce jour commémore l’annonce de la résurrection par l’ange aux femmes arrivées au tombeau vide du Christ. Cependant, cette fête a été interprétée différemment dans le monde entier. Certains choisissent de pique-niquer, de faire des barbecues, des chasses au trésor ou de peindre des œufs durs.

Pour l’occasion, nous avons sélectionné les meilleures images et GIF disponibles sur le web. Vous pouvez les envoyer via WhatsApp ou simplement les partager sur les réseaux sociaux comme Instagram et Facebook. Elles sont toutes gratuites et faciles à télécharger à partir de cet article. Si vous nous lisez depuis un smartphone, il vous suffit de maintenir le doigt appuyé pendant quelques secondes, puis de sélectionner l’option « Télécharger ». Si vous nous lisez depuis un ordinateur, nous vous recommandons de faire une capture d’écran. Une fois les images téléchargées, vous pourrez les envoyer via des applications de messagerie comme WhatsApp ou Telegram, ou les partager sur les réseaux sociaux comme Instagram ou Facebook.

Joyeux lundi de Pâques 2024, les plus belles images téléchargées gratuitement

Les images simples pour souhaiter de joyeuses fêtes de Pâques sont un excellent moyen de rester proche de ses amis, mais aussi de ses collègues et connaissances, car elles sont très simples et neutres. Je vous conseille de les envoyer avec une phrase spécialement pensée pour cette occasion spéciale afin de personnaliser vos vœux.

Salutations et joyeux lundi de Pâques 2024, les meilleurs GIF pour les salutations du 1er avril

Voici quelques GIF. Elles ne sont pas toujours lues par votre smartphone une fois téléchargées, donc si vous voulez en envoyer une, je vous conseille de les rechercher sur vos plateformes de messagerie. Pour les retrouver sur WhatsApp, vous pouvez simplement accéder au panneau émotionnel, accéder à l’affichage GIF avec le bouton approprié, puis écrire « Lundi de Pâques » ou « Joyeux lundi de Pâques ».

Joyeux lundi de Pâques 2024, les images les plus drôles à envoyer sur Whatsapp

Dans cette dernière sélection, nous vous laissons quelques images simplement amusantes. Nous avons sélectionné, encore une fois, les cartes les plus sympathiques, des photos se moquant de la difficulté d’organiser des barbecues et des fêtes pour Pâques aux mèmes iconiques adaptés pour l’occasion. Vous pouvez les envoyer à des amis ou à des parents particulièrement ironiques.

Images religieuses pour souhaiter une Sainte Pâques 2024

Dans cette section finale, nous vous offrons une gamme d’images que vous pouvez employer pour exprimer des vœux de Pâques à connotation religieuse. Peu importe l’image que vous choisissez, toute l’équipe éditoriale vous souhaite de Joyeuses Pâques.

Mais d’ailleurs, pourquoi fête-t-on Pâques ?