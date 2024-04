Poisson d’Avril 2024, les images et Gif les plus amusants gratuitement pour faire des blagues le 1er avril

Nous sommes arrivés au 1er avril, la journée dédiée au Poisson d’Avril. Cette fête est historiquement reconnue à travers le monde comme étant le moment de l’année dédié aux plaisanteries en tous genres. Durant cette journée, les blagues sont faites à tout le monde : amis, famille, collègues et connaissances. Elle est connue sous des noms différents dans le monde entier : Avril Fools Day.

La raison pour laquelle en Italie on parle spécifiquement du « Poisson » d’Avril et non d’un jour général dédié aux blagues n’est pas très claire. Les théories à l’origine de cette tradition sont diverses, allant de l’intervention de Bertrando di San Genesio qui aurait sauvé un pape en lui retirant une arête de poisson coincée dans la gorge aux premières parties de pêche de cette saison, où les pêcheurs revenaient souvent au port avec des filets vides.

Pour célébrer cette journée de blagues, nous avons décidé de rassembler des images et des Gifs amusants parfaits pour envoyer vos vœux à qui vous voulez. Il s’agit d’images et de Gifs que vous pouvez télécharger gratuitement et ensuite envoyer sur toutes les applications de messagerie, comme WhatsApp ou Telegram. Vous pouvez également les partager sur les réseaux sociaux comme Instagram ou WhatsApp. Le processus pour les télécharger est simple. Si vous avez un smartphone, la meilleure solution est de maintenir l’image ou le Gif enfoncé et ensuite sélectionner l’option qui vous permet de télécharger la photo. Pour cela, il suffit de cliquer sur « Télécharger » ou « Enregistrer sur Photo », selon votre système d’exploitation. Si vous nous lisez depuis un ordinateur de bureau, la meilleure option est de faire une capture d’écran.

Joyeux Poisson d’Avril 2024, les plus belles images à envoyer sur WhatsApp

Voici des images gratuites de tous types que vous pouvez immédiatement envoyer à votre famille ou à vos amis. Une fois l’image téléchargée, il vous suffit de cliquer sur le + ou la trombone que vous trouverez sur votre WhatsApp et insérer la pièce jointe.

Les meilleurs Gifs amusants pour le Poisson d’Avril 2024 à télécharger gratuitement

Avec les Gifs, nous vous donnons des idées d’images que vous pouvez envoyer, mais sur les applications de messagerie, la meilleure option est de rechercher parmi les options fournies directement dans la section Gif.