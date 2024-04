Orbea présente l’Orbea Diem, un nouveau vélo électrique pour la ville avec moteur Shimano

Design, puissance et autonomie brillent dans l’Orbea Diem, le nouveau « e-bike » d’Orbea conçu pour les environnements urbains

L’Orbea Diem se caractérise par un design minimaliste qui attire l’attention au premier regard / Photographie d’Orbea

Orbea, la mythique marque de vélos basée au Pays Basque (France), a présenté il y a quelques semaines son nouveau vélo électrique pour la ville. Son nom est Orbea Diem et c’est un modèle qui impressionne dès le premier regard par son design moderne. Cependant, il est bien plus qu’un joli « e-bike », car il suscite également notre intérêt en intégrant un moteur Shimano, une batterie allant jusqu’à 630 Wh, des freins à disque et des pneus promettant une bonne absorption des bosses.

Si vous en avez assez de perdre des heures à chercher une place de parking ou à attendre dans les embouteillages lorsque vous vous déplacez en voiture, l’Orbea Diem peut être une alternative très intéressante. Cependant, il faut prendre en compte que le prix initial de ce vélo électrique peut ne pas convenir à toutes les bourses. Il est disponible en plusieurs versions, avec un prix de départ de 3 799 euros pour le modèle le moins cher.

Orbea Diem, un « e-bike » avec moteur Shimano pour la ville

Peu de temps après avoir découvert l’impressionnante Rockrider E-ACTV 500 de Decathlon, Orbea élargit la liste des alternatives pour l’achat d’un vélo électrique avec l’Orbea Diem. Celui-ci a été présenté il y a quelques semaines et est spécialement conçu pour être utilisé dans les environnements urbains, par exemple, pour aller au travail.

Le point fort qui se démarque au premier regard est le design, avec son aspect moderne, minimaliste et très élégant. Le vélo est doté d’un cadre en carbone fabriqué avec la technologie Diamong Glide, accompagné d’une fourche en fibre de carbone, ainsi que de pneus plus larges que la normale. Ces éléments forment une combinaison idéale pour absorber les irrégularités de la route, par exemple les bosses, offrant ainsi une conduite plus confortable et sécurisée.

Comme nous l’avons mentionné, l’Orbea Diem est un vélo électrique qui puise son énergie dans des moteurs de marque Shimano. Nous disons moteurs au pluriel car cela varie en fonction du modèle choisi, il peut s’agir d’un Shimano EP801 ou d’un Shimano EP600.

Un autre composant qui varie également en fonction de la version est la batterie, qui va de 630 Wh à 540 Wh selon que vous choisissez le Diem 10, le Diem 20 ou le Diem 30. Dans les deux cas, il est généralement normal que l’autonomie du vélo électrique d’Orbea soit très vaste, atteignant même 150 kilomètres. Si l’utilisateur souhaite une durée encore plus longue, il peut acheter séparément une extension d’autonomie de 250 Wh.

L’Orbea Diem est prête à offrir une circulation totalement sécurisée. Pour cela, le moteur réagit instantanément aux actions de l’utilisateur, s’adaptant aux changements immédiats qui peuvent se produire en raison de la circulation. De plus, il est également équipé de freins à disque hydrauliques Shimano Cues U8020, de pneus fiables et de plusieurs feux et réflecteurs répartis à l’avant, à l’arrière et sur les côtés.

Comme il est conçu pour être utilisé en ville, l’Orbea Diem est équipé d’un porte-bagages arrière pouvant supporter une charge allant jusqu’à 20 kilos. Il est également possible de transporter des objets dans un panier avant avec filet qui peut être ajouté lors de l’achat du « e-bike » pour un prix supplémentaire de 89 euros.

Modèles et prix de l’Orbea Diem

Lors de l’achat de l’Orbea Diem, il faut prendre 3 grandes décisions. Tout d’abord, la couleur du vélo, disponible en modèles Spaceship Green (vert), Ivory White (blanc) et Glitter Anthracite (argenté). Ensuite, il faut choisir la taille du « e-bike » parmi les options S, M, L et XL.

Enfin, vous devrez choisir si vous voulez le vélo avec une transmission automatique par courroie sans entretien, avec un changement interne de moyeu par courroie ou avec une chaîne traditionnelle. Selon le modèle choisi, voici les caractéristiques et les prix :

Diem 30 – 3 799 euros : Changement Shimano Cues 9 vitesses et transmission traditionnelle par chaîne, moteur Shimano Ep6, batterie de 540Wh et lumière Supernova Starstream.

: Changement Shimano Cues 9 vitesses et transmission traditionnelle par chaîne, moteur Shimano Ep6, batterie de 540Wh et lumière Supernova Starstream. Diem 20 – 4 599 euros : Changement interne Shimano Nexux Inter-5 et courroie de transmission Gates, moteur Shimano Ep6, batterie de 630Wh et lumière Supernova Starstream.

: Changement interne Shimano Nexux Inter-5 et courroie de transmission Gates, moteur Shimano Ep6, batterie de 630Wh et lumière Supernova Starstream. Diem 10 – 5 599 euros : Changement automatique Enviolo et courroie de transmission Gates, moteur Shimano Ep8, batterie de 630Wh et lumière Supernova Starstream Pro avec feux de route.

Si ces prix dépassent votre budget, n’oubliez pas que les trottinettes électriques sont très pratiques pour se déplacer rapidement et confortablement en ville, en plus d’être moins chères. Si vous souhaitez connaître des options intéressantes, vous pouvez consulter les meilleures trottinettes électriques de Xiaomi.