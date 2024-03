BNL, résolution des problèmes liés aux débits multiples sur les comptes clients : que s’est-il passé

Le porte-parole de la banque a expliqué à Netcost-security.fr.ir que le problème a été identifié et que les clients ne risquent pas de perdre leur argent.

« Nous avons compris et résolu le problème« , a déclaré le porte-parole de la BNL, Banca Nazionale del Lavoro, à Netcost-security.fr. Hier soir, les premiers débits répétés du même montant pour une seule opération sont apparus sur l’application de la banque. Ce matin, le 30 mars, les utilisateurs ont signalé le dysfonctionnement sur les réseaux sociaux : « S’il vous plaît, faites quelque chose. Vos systèmes de comptabilité sont fous et ce matin plusieurs personnes se plaignent de 9 débits identiques ou plus ». Marco (nom d’emprunt), client de la BNL, a raconté à Netcost-security.fr que le débit a vidé son compte : « 5000 euros ont disparu de mon compte, certains de mes collègues ont vu plus de 10 000 euros disparaître. »

Actuellement, sur sa page Facebook, BNL a annoncé : « Nous vous informons que la situation correcte a été rétablie concernant l’anomalie qui a entraîné des débits multiples sur les mouvements de compte courant ». Il a ensuite ajouté : « Le numéro du service client, qui n’était pas accessible en raison du volume excessif d’appels entrants, est de nouveau accessible régulièrement grâce au renforcement du service pour répondre aux demandes. Nous nous excusons à nouveau pour les désagréments« .

Que s’est-il passé sur l’application de la BNL

Les signalements des utilisateurs se sont accumulés sur les réseaux sociaux. De nombreux utilisateurs ont constaté le problème lié aux débits des paiements apparaissant sur l’application, il semble en effet que les dysfonctionnements aient été constatés au niveau national. Sur les réseaux sociaux, un utilisateur a raconté : « Aujourd’hui, j’étais à la boulangerie et lors du paiement on m’a dit qu’il était refusé pour insuffisance, je vérifie l’application et frôle l’évanouissement. Mon compte a été vidé par des débits multiples. J’attends une heure au service client, aucune réponse. Je dois aller chez ma petite amie et la déranger au travail pour me donner de l’argent liquide pour payer le diesel et le pain ! Heureusement, il y a peu de temps, ils ont résolu le problème et tout est revenu à la normale. Moments de panique. »

Problèmes pour les clients de la BNL aujourd’hui, plusieurs comptes vidés : « La banque débite des paiements jamais effectués »

Malgré les messages alarmants sur les réseaux sociaux, le porte-parole de la BNL a expliqué à Netcost-security.fr que tout est sous contrôle. « Ce n’était qu’un problème technique, une anomalie, pas une erreur humaine. Dès que nous nous sommes mobilisés, nous avons réussi à identifier le dysfonctionnement et la situation est en train de se résoudre ». Il a ensuite ajouté : « Les clients ne risquent pas de perdre leur argent. »

Pourquoi le service client ne fonctionnait plus

Pendant la matinée, plusieurs clients de la BNL, après avoir constaté l’accumulation des débits, ont essayé de contacter le service client. Nous aussi, nous avons appelé, mais en raison d’un problème de ligne encombrée, les appels ne partaient pas.

BNL a annoncé sur sa page Facebook : « Vous pourriez rencontrer des anomalies sur les mouvements de compte courant. Il n’est pas nécessaire d’appeler le service client, nous travaillons déjà pour rétablir la situation correcte dans les plus brefs délais. Nous nous excusons pour les désagréments. » Il a ensuite ajouté que le numéro vert était bloqué en raison du volume excessif d’appels entrants.