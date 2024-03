Sur Spotify, vous pouvez désormais suivre des cours en ligne : combien coûtent-ils et comment les regarder

La plateforme de streaming musical a décidé de proposer quatre catégories de cours : pour apprendre à jouer, vivre sainement, faire des affaires et devenir créatif.

Il y avait autrefois des applications spécialisées, mais maintenant tout a changé. La tendance à offrir des services complets et variés a contaminé toutes les plateformes, y compris Spotify. Et en effet, le service de streaming musical a décidé de lancer des cours en ligne. Les leçons seront d’abord testées au Royaume-Unis, si cela fonctionne, le service sera étendu à l’échelle mondiale.

« Une des choses et des tendances les plus intéressantes que nous avons commencé à remarquer est que de plus en plus de personnes commençaient à accéder à Spotify dans le but d’apprendre », a expliqué Mohit Jitani, directeur du produit de Spotify, à la publication The Verge. « Et nous avons pensé, comment pouvons-nous prendre cette intuition fondamentale et en faire quelque chose ? »

Dans le communiqué de presse, Spotify a ajouté que la moitié de ses abonnés Premium écoutent des podcasts éducatifs ou d’auto-assistance. La plateforme a décidé de proposer quatre catégories de cours : pour apprendre à jouer, vivre sainement, faire des affaires et devenir créatif. Pour les sélectionner, il suffit de cliquer sur une nouvelle icône en forme de pilule située en haut de l’écran principal.

Spotify entre dans un monde déjà bien établi, il devra donc concurrencer des entreprises leaders du secteur telles que edX, FutureLearn, Coursera et Khan Academy. « Chez Spotify, nous cherchons constamment à créer de nouvelles offres pour nos créateurs et utilisateurs, et après avoir créé des offres de musique et de podcasts personnalisées de haute qualité, nous sommes impatients d’explorer le potentiel de l’apprentissage basé sur la vidéo sur Spotify », a déclaré Mohit Jitani.

Comment les cours fonctionneront sur Spotify

Les cours suivent le modèle freemium, déjà testé par Spotify. Les abonnés premium et les clients qui n’utilisent que les services gratuits peuvent accéder aux leçons. Seuls les deux premiers épisodes sont gratuits, ils devront ensuite payer un tarif variable en fonction du contenu pour accéder au cours complet. C’est une stratégie similaire à celle de l’offre d’audiobooks sur Spotify, qui offre aux utilisateurs premium 15 heures d’écoute gratuites par mois.

Comme l’explique Jitani, les leçons peuvent être regardées et écoutées, et il y aura des documents supplémentaires tels que des PDF. Cependant, il ne sera pas possible de payer via l’application en raison des frais de transaction d’Apple et de Google. Les cours seront achetés sur la page web de Spotify. La plateforme retiendra une commission sur les cours vendus, mais n’a pas révélé le pourcentage de revenu.