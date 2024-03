Jetez un œil aux premiers refroidisseurs liquides AIO au monde dotés d’un écran AMOLED incurvé

En bref: Une tendance de plus en plus courante que nous observons avec les glacières haut de gamme de nos jours est l’inclusion d’écrans intégrés. Ces modèles sont de plus en plus avancés, mais certains nouveaux refroidisseurs de liquide AIO sont dotés de ce qui est considéré comme une première mondiale pour de tels produits : un écran AMOLED incurvé.

Le fabricant chinois de hardware Tryx a dévoilé ses refroidisseurs de liquide AIO Panorama « Exhibition Area ». Ils ressemblent à la plupart des refroidisseurs de liquide AIO avec pompes et radiateurs intégrés, mais ils sont dotés d’une caractéristique unique : des écrans AMOLED incurvés.

Il existe de nombreux refroidisseurs AIO similaires avec écrans intégrés, notamment l’Asus ROG Ryujin 360 avec son écran OLED et celui-ci avec un écran 1440p et une entrée HDMI. Nous avons également des refroidisseurs d’air similaires, comme ce modèle de Lamptron, expédié avec un écran Full HD qui sert également de deuxième écran. L’inclusion d’un AMOLED incurvé est cependant une première.

Les radiateurs refroidis à l’eau de la zone d’exposition PANORAMA sont disponibles en deux versions, PRO et ARGB, avec trois caractéristiques de 240 mm, 280 mm et 360 mm. pic.twitter.com/tEQimhrkzK – ÐÂлекÑÂей (@wxnod) 28 mars 2024

L’écran mesure 6,5 pouces comme celui d’un smartphone et utilise un panneau AMOLED. On dit que la façon dont il se courbe offre aux utilisateurs un meilleur angle de vision, ce qui est probablement vrai étant donné la position de la plupart des ordinateurs sur leur bureau par rapport à l’endroit où ils sont assis. Il est également censé fournir des « effets visuels 3D à l’œil nu », mais il reste à voir dans quelle mesure ils fonctionnent.

Les refroidisseurs sont disponibles en deux versions, PRO et ARGB, cette dernière comportant vraisemblablement des ventilateurs ARGB dans le radiateur. Ils sont également disponibles en trois tailles différentes – 240 mm, 280 mm et 360 mm – il y en a donc une pour la plupart des cas/besoins.

Tryx n’est pas une marque bien connue en dehors de la Chine, mais les refroidisseurs semblent utiliser des versions haut de gamme. Ils comprennent la pompe à eau Gen8 d’Asetek que l’on retrouve également dans les AIO de la série ROG RYUO III d’Asus, un moteur triphasé et une plaque froide 32 % plus grande pour une meilleure dissipation thermique.

Les glacières Panorama Exhibition Area ne sont pas non plus bon marché. Les PRO coûtent 2 099 yuans (290 dollars) pour le modèle 240 mm, 2 399 yuans (332 dollars) pour la version 280 mm et 2 599 yuans (359 dollars) pour le modèle 360 ​​mm. Les déclinaisons ARGB sont encore plus chères, respectivement à 2 199 yuans (304 dollars), 2 499 yuans (346 dollars) et 2 699 yuans (373 dollars). On ne sait pas s’ils seront disponibles en dehors de la Chine, mais ne soyez pas surpris de voir davantage d’entreprises expérimenter des AMOLED incurvés sur leurs refroidisseurs de liquide AIO à un moment donné dans le futur.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :