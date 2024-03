Le dernier contrôleur RISC-V fournit des transferts de 14 Go/s sans solution de refroidissement

En bref : Bien qu’ils offrent des taux de transfert extrêmement élevés par rapport aux générations précédentes, de nombreux SSD PCIe 5.0 actuellement en vente nécessitent une solution de refroidissement souvent encombrante pour éviter toute limitation. L’architecture de jeu d’instructions (ISA) standard ouverte RISC-V pourrait mettre fin à ce problème très controversé.

De grandes entreprises technologiques ont investi dans la promotion de RISC-V, un ISA libre de droits qui pourrait théoriquement tout alimenter, des solutions automobiles aux montres intelligentes ou même aux smartphones de nouvelle génération. Certains fabricants de hardware de stockage utilisent déjà RISC-V dans les SSD rapides. Cependant, Yingren Technology est l’une des premières à se concentrer exclusivement sur l’ISA ouvert pour son dernier contrôleur SSD.

Le constructeur chinois a récemment présenté le YRS820, un contrôleur pour SSD PCIe 5.0 basé sur une conception entièrement RISC-V. La puce offre une vitesse de lecture allant jusqu’à 14 Go/s et une vitesse d’écriture allant jusqu’à 12 Go/s. Le YRS820 n’a pas besoin de solution de refroidissement active et est la version grand public du contrôleur Yingren conçu pour les applications de centres de données (YRS900).

Les deux versions ont les mêmes vitesses de lecture/écriture, on ne sait donc pas en quoi elles diffèrent en dehors de leur secteur marketing. Le taux de transfert d’un disque SSD PCIe 5 à quatre voies typique est d’environ 16 Go/s, ce qui signifie que le nouveau contrôleur se rapproche de la limite théorique de la dernière technologie de stockage NVMe.

La démo de Yingren est impressionnante, étant donné que le contrôleur est presque à égalité avec les principales solutions déjà présentes sur le marché. Le contrôleur Phison E26 utilise quatre cœurs Arm Cortex-R5 et un seul cœur RISC-V AndesCore N25F, atteignant 14,5 Go/s et 12,7 Go/s en vitesses de lecture et d’écriture (sur le SSD Crucial T705).

Cependant, les SSD alimentés par Phison E26 nécessitent des solutions de refroidissement passives, voire actives, basées sur un ventilateur pour atteindre ces vitesses, tandis que la puce YRS820 peut apparemment se rapprocher des mêmes valeurs de transfert de données dans une conception SSD « sans ventilateur ». Mieux encore, l’unité peut fournir des niveaux de taux de transfert plus élevés (2 667 MT/s) par rapport au E26 (2 400 MT/s), avec des capacités de stockage plus grandes (8 To contre 4 To).

Le contrôleur YRS820 basé sur RISC V pourrait être une alternative intéressante pour les fabricants de SSD grand public, mais Yingren et d’autres petites sociétés sont en retard dans le jeu PCIe 5. Il ne sera pas facile de remettre en question le leadership de Phison sur le marché, car la société développe déjà un nouveau contrôleur à faible consommation (E31T) pouvant atteindre des vitesses de lecture et d’écriture allant jusqu’à 10,8 Go/s.

