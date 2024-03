Qu’est-ce que la « maladie carnivore » qui frappe le Japon : quels symptômes provoque-t-elle et comment se propage-t-elle

Le Japon connaît une recrudescence de cas de syndrome de choc toxique streptococcique (STSS), une infection bactérienne grave et rare causée par le streptocoque de type A, qui peut aboutir à la soi-disant « maladie carnivore ». Quels sont les symptômes, comment se transmet l’infection et quel est le taux de mortalité de cette pathologie.

Depuis le début de l’année, plus de 500 cas de syndrome de choc toxique streptococcique (STSS) ont été enregistrés au Japon, ce qui indique une augmentation significative par communiqué à l’année précédente. L’infection bactérienne causée par le streptocoque de type A est également connue sous le nom inquiétant de « maladie carnivore » en raison des dévastatrices nécroses des tissus – appelée fasciite nécrosante – pouvant entraîner l’invasion des streptocoques, plus spécifiquement ceux du groupe A comme le Streptococcus pyogenes. Le choc toxique est provoqué par les exotoxines libérées par les micro-organismes.

Au Japon, au cours des trois premiers mois de 2024, il y a eu 88 cas rien qu’à Tokyo, contre 141 diagnostics pour toute l’année dernière. Selon les autorités japonaises, le pic de cas est associé à une souche bactérienne connue sous le nom de M1UK et à l’impact potentiel de la fin des restrictions liées à la pandémie de COVID-19. Cependant, le streptocoque A n’a pas la même capacité infectieuse que le coronavirus SARS-CoV-2 entre les personnes, il est également important de rappeler que le syndrome de choc toxique streptococcique n’est pas toujours associé à une fasciite nécrosante, de même qu’une infection streptococcique ne conduit pas toujours à la STSS. Ce dernier est en réalité une condition très rare, bien que les infections streptococciques soient courantes (ce sont des bactéries qui vivent normalement sur notre organisme, généralement sans causer de maladies).

Primo caso di « malattia del cervo zombie » nello Yellowstone: cos’è, sintomi e come si trasmette

Qu’est-ce que la « maladie carnivore »

La soi-disant « maladie carnivore » est une infection grave causée par des bactéries (appelées « mangeuses de viande ») capables de provoquer une nécrose des tissus. Dans le cas du syndrome de choc toxique streptococcique, environ 50 % des patients développent une fasciite nécrosante, qui est précisément la condition qui entraîne la destruction et la décomposition des tissus sous-cutanés. Cela se produit en raison de la libération de toxines et d’enzymes (extrêmement puissantes) qui provoquent la formation de caillots sanguins et la mort des tissus. Techniquement, elle est appelée fasciite car elle attaque le « fascia », qui est le tissu conjonctif et fibreux, ainsi que les muscles, le derme et d’autres éléments sous la peau. Les bactéries, malgré le nom sensationnaliste, ne « mangent » donc pas réellement la viande, mais la transforment en gangrène grâce à la libération de substances toxiques.

Quels sont les symptômes du syndrome de choc toxique streptococcique

Le syndrome de choc toxique streptococcique est une réponse inflammatoire systémique, c’est-à-dire qu’elle concerne tout l’organisme, donc elle est caractérisée par une symptomatologie variée et étendue. Parmi les symptômes couramment indiqués par l’Université Johns Hopkins et les Manuels MSD, on trouve une forte fièvre, desquamations cutanées, une dangereuse baisse de la pression artérielle (hypotension), une insuffisance hépatique, une diminution de la fonction rénale, une coagulopathie, une tachycardie, des difficultés respiratoires, un malaise général, un choc, des douleurs dans les sites d’infection et des saignements possibles. Les symptômes apparaissent brusquement et les complications, telles que la « maladie carnivore » causée par la nécrose des tissus, peuvent évoluer rapidement. Une insuffisance multi-organes est également possible et potentiellement mortelle.

Les causes de la maladie carnivore

Il existe plusieurs bactéries capables de provoquer la soi-disant maladie carnivore. Comme indiqué, les cas au Japon sont liés à des streptocoques du groupe A, tels que le Streptococcus pyogenes. La souche principalement impliquée dans les récents cas japonais est le M1UK, dont l’incidence a augmenté depuis la fin de l’année dernière. Parmi les autres pathogènes potentiellement responsables, on trouve Vibrio vulnificus, souvent associé aux cas de fasciite nécrosante qui font les gros titres ; Staphylococcus aureus ; Clostridium sordellii et autres. Dans le cas du syndrome de choc toxique, il se manifeste à la suite d’une infection par le staphylocoque aureus ou les streptocoques du groupe A, car elle est causée par leurs toxines. Comme souligné, les streptocoques provoquent généralement une maladie beaucoup plus agressive et avec des symptômes plus significatifs que le staphylocoque.

Les manuels MSD précisent que la condition « se produit généralement chez les personnes atteintes d’infections cutanées ou sous-cutanées ». Parmi les autres facteurs de risque connus pour le STSS, on trouve les infections d’une incision chirurgicale, les infections de l’utérus post-partum, le diabète, les infections virales telles que la varicelle, le diabète et l’alcoolisme. Un lien a également été établi avec l’utilisation prolongée d’antibiotiques et de médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens (FANS). Il est clair qu’un système immunitaire affaibli ou compromis catalyse le risque de STSS streptococcique en présence d’une infection sous-jacente par la bactérie. Les manuels MSD indiquent que les patients atteints de la condition « sont généralement des enfants ou des adultes par ailleurs en bonne santé ».

À noter que dans le passé, le syndrome de choc toxique était principalement associé à l’utilisation de tampons internes, mais grâce à des interventions sur les produits (et à la prise de conscience accrue des femmes), ce risque s’est considérablement réduit par communiqué à il y a 40 ans. Il convient de rappeler que dans ce cas, l’infection est principalement liée au staphylocoque et non au streptocoque.

Comment l’infection se transmet-elle

Le syndrome de choc toxique streptococcique est causé par une infection par des streptocoques du groupe A. Il est possible de contracter l’infection par l’intermédiaire de gouttelettes respiratoires (aérosols) libérées dans l’air par une personne infectée, ou en entrant en contact avec des lésions contaminées par la bactérie (y compris de petites plaies sur les membres). Cependant, une simple infection par un streptocoque, qui vit couramment sur notre organisme, n’est pas suffisante pour déclencher un syndrome de choc toxique.

Comment traite-t-on la « maladie carnivore »

Le traitement de la STSS comprend généralement l’utilisation d’antibiotiques, l’élimination des tissus morts causés par la « maladie carnivore » (débridement chirurgical), la décontamination, l’apport de liquides et le support circulatoire. La thérapie est très agressive, mais le pronostic est souvent sombre, la mortalité pouvant atteindre 60 %.