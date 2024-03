Le plan anti-piratage de la Serie A ne fonctionne pas : « Le bouclier contre la piraterie doit être fermé, il bloque les mauvais sites »

Le système aurait dû obscurcir les sites qui diffusent illégalement les matchs, et pourtant depuis le début de février, la plateforme a également bloqué des sites qui n’ont rien à voir avec la piraterie.

Le problème est fondamental. Piracy Shield, la plateforme anti-piratage de la Serie A, semble ignorer comment Internet fonctionne en 2024. Le système censé bloquer les sites illégaux qui diffusent des événements sportifs en direct ne fonctionne pas. En réalité, parmi les 3 212 premiers blocages, il y a également des sites qui n’ont rien à voir avec la piraterie.

« C’est évident, nous le disons depuis 15 ans. Les adresses IP ne sont pas uniques, il n’est pas possible de bloquer de manière sélective uniquement les sites pirates, et c’est pourquoi Piracy Shield doit être éteint avant de causer des dommages plus graves », explique Stefano Zanero, professeur d’ingénierie informatique au Politecnico di Milano et expert en cybersécurité, à Netcost-security.fr.

Le risque est que même des sites de la fonction publique soient ciblés, créant ainsi une perturbation pour les citoyens. « Il n’y a même pas de processus de révision et les signalements sont entre les mains d’utilisateurs privés, ce qui viole les droits des citoyens », ajoute Zanero. De plus, le système n’est même pas capable de bloquer la piraterie. Ceux qui diffusent illégalement utiliseront une autre adresse IP. Et nous en revenons au point de départ.

Passons maintenant à Piracy Shield. Je ne saurais même pas par où commencer, commençons par le fait que Piracy Shield est une idée fausse et donc ne peut donner que des résultats incorrects.

« Pourquoi est-ce faux ? », demande-t-on. Parce qu’il est impossible de bloquer de manière sensée les adresses IP sur Internet, surtout dans Internet de 2024. Et en réalité, la plateforme a bloqué des sites qui n’étaient pas des sites pirates.

Il était inévitable que cela arrive. Certaines adresses IP de grandes plateformes, comme Akamai, sont devant des centaines de milliers de sites et de services différents. C’est ainsi qu’Internet fonctionne, ce n’est pas parce que le législateur décide d’écrire autrement qu’Internet est différent.

Les adresses IP ne sont pas uniques, il n’est pas possible de bloquer de manière sélective uniquement les sites pirates, et c’est pourquoi Piracy Shield doit être éteint. Ça ne peut pas fonctionner, c’est inexact. Les adresses IP tournent, elles n’identifient pas toujours le même ordinateur. Sur Internet de 2024, une adresse IP est devant des dizaines de milliers de systèmes différents.

Par exemple, il y a des adresses IP de fournisseurs de services dans le cloud qui partagent les adresses entre bon nombre de leurs utilisateurs, il y a des CDNs qui accélèrent les contenus ou qui protègent les sites contre les attaques par déni de service, en plaçant de nombreux sites derrière les mêmes adresses IP. Donc, si nous bloquons cette adresse, nous bloquons inévitablement l’accès à tout ce qui se trouve derrière. Le problème est que bien évidemment, ceux qui veulent distribuer ces contenus pirates utilisent des adresses IP qui ne sont pas uniquement utilisées par eux.

Oui, mais en plus, la semaine prochaine, les sites pirates utiliseront une autre adresse IP, tandis que les autres adresses IP resteront bloquées pour toujours. Ça n’a aucun sens, n’est-ce pas ?

Peut-être qu’ils ne nous ont pas assez écoutés, ou peut-être qu’ils sont convaincus que si on demande aux techniciens de faire quelque chose d’impossible, tôt ou tard, cette chose sera possible. Ce n’est pas le cas. Ensuite, évidemment, pour chaque expert qui dit que cela ne peut pas être fait, il y aura un courtisan qui dit que cela peut être fait. Et si vous écoutez ces derniers au lieu des experts… c’est là que réside le problème.

Ensuite, parmi les centaines de milliers de sites qui risquent d’être bloqués, il y aura également des adresses IP qui correspondent à des sites importants.

C’est plus une ambition philosophique, mais il faut dire qu’il est inédit dans un pays d’Europe occidentale que des entités privées puissent mettre une adresse IP sur une plateforme et bloquer l’accès pour l’ensemble de la nation, cela ne se produit même pas en Chine, du moins le Parti chinois bloque. Pensez à ce que je suis obligé de dire. Notez qu’aucune autorité publique et en particulier l’autorité judiciaire, qui devrait dans ce cas décider du blocage éventuel, ne contrôle, c’est inédit. Cela n’existe dans aucun pays occidental. Pour ajouter un blocage à la liste des sites pédopornographiques, il y a un processus de révision. Ici, non.

Non, et imaginez si quelqu’un ajoute un chiffre par erreur, personne ne vérifie parce que les fournisseurs de services doivent bloquer. C’est une folie.

C’est certainement culturel. Le football en Italie est très important, plus important que la liberté des citoyens, apparemment. Si c’était une simple question économique, avec les 30 milliards de football par communiqué au mille milliards de chiffre d’affaires d’Internet, la décision serait évidente.

C’est impossible, ils essaient d’obtenir quelque chose d’impossible. Vous vous souvenez de la piraterie du streaming musical, quand les personnes téléchargeaient des tonnes de fichiers MP3 sur Internet ?

Je ne suis pas avocat, mais tôt ou tard, un désastre suffisamment important se produira, et lorsque cela se produira, il faudra aller devant les tribunaux pour déterminer qui est responsable. J’espère que la responsabilité incombera aux personnes qui font les signalements et à Agcom.