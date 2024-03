Une enquête révèle que près de la moitié des managers souhaitent remplacer leurs employés par l’IA et pourraient l’utiliser pour baisser les salaires

En bref : De nombreuses entreprises tentent d’apaiser les craintes que leurs employés perdent leur emploi à cause de l’IA en leur assurant qu’ils travailleront aux côtés de la technologie, améliorant ainsi l’efficacité et rendant leurs tâches moins fastidieuses. Cette affirmation semble moins convaincante à la lumière d’une nouvelle enquête selon laquelle 41 % des managers ont déclaré qu’ils espéraient remplacer leurs employés par des outils d’IA moins chers en 2024.

Un rapport de Beautiful.ai, qui fabrique un logiciel de présentation basé sur l’IA, a interrogé plus de 3 000 managers sur les outils d’IA sur le lieu de travail, la manière dont ils sont mis en œuvre et l’impact qu’ils pensent que ces technologies auront.

Ce qu’il faut retenir, c’est que 41 % des managers ont déclaré qu’ils espéraient pouvoir remplacer leurs employés par des outils d’IA moins chers en 2024. Cela confirme les rapports précédents qui examinaient les pertes d’emplois potentielles causées par l’IA générative, dont un de septembre qui prédisait que la technologie remplacer plus de 2 millions d’emplois aux États-Unis d’ici 2030. Une étude antérieure affirmait que l’IA générative pourrait affecter 300 millions d’emplois dans le monde.

Le reste des résultats de l’enquête sont tout aussi déprimants pour les travailleurs inquiets : 48 % des dirigeants ont déclaré que leur entreprise bénéficierait financièrement de la possibilité de remplacer un grand nombre d’employés par des outils d’IA ; 40 % ont déclaré qu’ils pensaient que plusieurs employés pourraient être remplacés par des outils d’IA et que l’équipe fonctionnerait bien sans eux ; 45 % ont déclaré considérer l’IA comme une opportunité de réduire les salaires des employés, car moins de travail de main d’œuvre humaine est nécessaire ; et 12 % ont déclaré utiliser l’IA dans l’espoir de réduire leurs effectifs et d’économiser de l’argent sur les salaires des travailleurs.

Il n’est pas surprenant que 62 % des managers déclarent que leurs employés craignent que les outils d’IA ne finissent par leur coûter leur emploi. De plus, 66 % des managers déclarent que leurs employés craignent que les outils d’IA ne les rendent moins utiles au travail en 2024.

Mais les travailleurs ne sont pas les seuls à se sentir menacés par l’IA. La moitié de tous les managers interrogés – dont 90 % déclarent déjà utiliser l’IA pour augmenter la productivité – ont déclaré craindre que les outils d’IA n’entraînent une baisse des salaires des personnes occupant des postes de direction, tandis que 64 % ont déclaré qu’ils pensaient que les résultats et la productivité de l’IA étaient égal ou supérieur à celui des managers humains expérimentés. De plus, un peu moins de la moitié des participants pensent que les outils d’IA alimenteront la baisse des salaires dans tout le pays.

Nous avons assisté à un nombre considérable de licenciements dans l’industrie technologique depuis le début de 2023, et même si cela était en grande partie dû au recrutement excessif pendant la pandémie et à la crise économique, certaines entreprises ont admis que l’adoption de l’IA générative a joué un rôle important. . De nombreuses entreprises se lancent dans le mouvement de l’IA générative : 66 % des personnes interrogées ont déclaré utiliser ces outils soit pour améliorer la productivité des travailleurs, soit pour améliorer l’efficacité.

Malgré les résultats, Beautiful.ai pousse toujours l’angle « collaboratif » dans son rapport, mais c’est quand même une entreprise qui fabrique un produit d’IA générative. Il écrit que parmi ceux qui ont intégré l’IA sur leur lieu de travail, 60 % prévoient que les outils d’IA remplaceront des éléments de leurs fonctions professionnelles d’une manière positive et productive, plutôt que menaçante. Le rapport note également que le nombre de managers cherchant à remplacer leurs employés par l’IA a « considérablement » diminué depuis 2023, c’est donc au moins une bonne nouvelle, n’est-ce pas ?

Quel sera le plus grand impact de l’IA générative sur les lieux de travail ?

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :