La Terre touchée par une tempête géomagnétique aiguë, ouverture d’une « fissure » dans la magnétosphère : que se passe-t-il

À la suite de l’expulsion de masse coronale (CME) sur le Soleil, la Terre a été frappée par une puissante tempête géomagnétique (Classe G4) le 24 mars. Les effets de l’impact du vent solaire sur la magnétosphère sont encore en cours. Quels sont les risques des tempêtes solaires.

Le 24 mars à 14h37 Temps universel coordonné (UTC) – 15h37 heure italienne – la Terre a été frappée par une tempête géomagnétique aiguë, la plus forte depuis 7 ans. Il s’agit en effet d’un événement de Classe G4, l’avant-dernier sur l’échelle de puissance indiquée par le Centre de prévision météorologique spatiale (Space Weather Prediction Center) de l’Administration nationale océanique et atmosphérique (NOAA), une agence fédérale américaine qui s’occupe également de météo spatiale. Les tempêtes solaires vont d’événements légers (Classe G1) à des phénomènes extrêmes (Classe G5), ces derniers étant capables de nous renvoyer à un véritable Moyen Âge technologique pendant des semaines voire des mois. L’événement du 24 mars est encore en cours et les effets sont visibles également aujourd’hui, le lundi 25 mars, bien que la puissance de la tempête ait diminué pour atteindre le niveau G2 ou inférieur.

La tempête géomagnétique du 24 mars a été déclenchée par une expulsion de masse coronale (CME) liée à une éruption solaire de Classe X1, une violente éruption à la surface du Soleil survenue vers 01h30 UTC le 23 mars, comme le montrent les images capturées par les coronographes LASCO (Large Angle Spectrometer Coronagraph) du Solar and Heliospheric Observatory (SOHO), un télescope solaire de la NASA et de l’Agence spatiale européenne (ESA). L’éruption provient des deux taches solaires AR3614 et 3615, comme indiqué par Spaceweather.com. Toutes les éruptions solaires ne sont pas suivies d’expulsions de masse coronale, c’est-à-dire de projections dans l’espace de milliards de tonnes de matière provenant de la couronne solaire, à la suite des violentes explosions qui se produisent à la surface de l’étoile. Ces phénomènes sont capables de libérer la même énergie que des millions de bombes atomiques explosées simultanément.

L’événement du 23 mars a propulsé vers la Terre un flux hautement énergétique de particules chargées électriquement (plasma) qui a « troué » la magnétosphère, le champ magnétique terrestre qui nous protège des radiations solaires et cosmiques. « L’impact a ouvert une brèche dans la magnétosphère de notre planète et a déclenché une violente tempête géomagnétique de Classe G4, la plus forte depuis septembre 2017 », a déclaré l’astrophysicien Tony Phillips sur Spaceweather.com, un portail spécialisé dans les phénomènes spatiaux.

Quand le vent solaire lié à une expulsion de masse coronale atteint la Terre, en fonction de sa vitesse/intensité, il peut donner lieu à une série de phénomènes, y compris des aurores polaires spectaculaires à des latitudes beaucoup plus basses que d’habitude. En raison de l’heure, le phénomène du 24 mars n’a pas été visible en Europe et aux États-Unis, mais des aurores sont apparues dans le ciel de la Nouvelle-Zélande. Comme indiqué, les tempêtes solaires peuvent également avoir un impact grave sur la Terre, compromettant par exemple les réseaux électriques, les communications radio, la navigation par satellite, etc.

La NOAA souligne qu’une tempête géomagnétique de Classe G4 peut provoquer des problèmes généralisés aux systèmes d’alimentation et au suivi des satellites, qui peuvent nécessiter des corrections « pour des problèmes d’orientation ». La navigation par satellite peut être « dégradée pendant des heures », tandis que des interruptions significatives des communications radio dans les basses fréquences peuvent survenir. Il n’est pas encore clair quelles conséquences a eu la tempête géomagnétique des 24-25 mars, au-delà des interruptions des communications radio aux latitudes élevées.

Le risque principal de ces événements est que le Soleil puisse engendrer une tempête géomagnétique de Classe G5, dont les effets peuvent être catastrophiques. En 1859, le célèbre « Événement de Carrington » a provoqué des incendies dans les télégraphes et a électrocuté de nombreux spécialistes. Plusieurs piles ont commencé à fonctionner sans être connectées. Dans le monde hyperconnecté et hyper-technologique moderne, les effets sur les communications, l’internet et les réseaux électriques seraient dévastateurs. Le Soleil se dirige vers le pic maximum d’activité magnétique de son cycle de onze ans, c’est pourquoi des phénomènes d’éruption liés aux taches solaires et aux forts champs magnétiques qui se reconnectent rapidement sont fréquents. Le pic est prévu pour la fin de 2024 et l’été 2025.