Jusqu’à présent, on pensait le contraire : mais les étoiles dévoreuses de planètes pourraient être communes

Il est beaucoup plus courant que ce que l’on pensait jusqu’à présent

Les étoiles sont source de vie, mais elles dévorent également des planètes | Image créée par l’IA

L’astronomie nous offre constamment des moments véritablement remarquables. Nous oublions souvent que nous sommes de simples particules de poussière dans l’immensité de l’espace et qu’il existe des systèmes véritablement singuliers là-bas. Maintenant, les chercheurs ont découvert des phénomènes qui étaient autrefois considérés comme plus rares et qui pourraient maintenant être plus courants que nous le pensions. L’un d’entre eux est précisément celui des étoiles dévoreuses de planètes.

Les étoiles binaires jumelles dévorent des planètes

Une récente étude publiée dans la revue Nature a permis de mettre en lumière quelque chose de très méconnu concernant la stabilité de notre système solaire par rapport à d’autres systèmes stellaires. Les résultats suggèrent que notre système est l’un des plus stables, répétant son cycle orbital de manière ininterrompue depuis au moins 4,5 milliards d’années. Ce n’est pas le cas dans d’autres endroits où il y a des étoiles dévoreuses de planètes, comme le suggère l’étude de l’équipe de Fan Liu.

L’étude s’est concentrée sur les systèmes dits co-natals, qui sont des systèmes binaires où coexistent deux étoiles jumelles de masse et de composition identiques. Ces systèmes présentent une dynamique plus complexe et, par conséquent, une plus grande instabilité. C’est notable, car il s’agit de systèmes spécifiques, alors que dans d’autres, bien qu’ils soient binaires, une étoile a une masse différente de l’autre, comme nous pouvons le voir dans celle qui vient d’exploser et qui est visible à l’œil nu dans la constellation de la Couronne Boréale.

Les chercheurs ont analysé de manière intensive 91 de ces systèmes binaires à la recherche d’indices révélant si l’une des étoiles avait dévoré une planète à un moment donné. Cela peut être déduit de la composition chimique de la planète, qui présente des éléments beaucoup plus abondants tels que le nickel, le fer ou le titane.

Après avoir examiné ces 91 co-natals, les scientifiques ont trouvé des preuves de dévorations de planètes par des étoiles dans 12 d’entre eux. Ce chiffre, plus élevé que prévu, suggère qu’environ une étoile sur douze dans l’univers pourrait être une « tueuse de planètes ». D’autre part, notre système solaire semble avoir évité ce destin grâce à sa configuration plus simple, avec une seule étoile centrale, et à sa capacité à maintenir les orbites planétaires stables pendant des milliards d’années sans perturbations significatives. Par exemple, les orbites d’autres systèmes sont beaucoup plus complexes, ce qui provoque l’effondrement des planètes et la création de nouvelles.

En résumé :