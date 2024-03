L’Inde crée une illusion gigantesque dans le désert : une immense centrale électrique

L’Inde veut faire un pas en avant dans l’extraction d’énergie solaire

Une entreprise privée de charbon mise désormais sur les énergies renouvelables

Les déserts n’ont pas toujours été ainsi, ils ont changé au fil des ans, ce qui a conduit à les transformer en zones généralement stériles et peu peuplées par rapport à d’autres régions de la planète. Cependant, il y a de plus en plus de projets intéressants pour exploiter ces territoires. La Chine a construit un océan d’énergie solaire dans le désert, et maintenant l’Inde semble les imiter tant dans le style que dans les méthodes pour mener à bien le même projet grâce à une entreprise privée.

L’énorme centrale électrique

D’après CNN, Gautam Adani, un magnat indien spécialisé dans le domaine du charbon, serait en train de développer une immense centrale d’énergie renouvelable dans le Gujarat, au nord-ouest de l’Inde. Son entreprise, Adani Green Energy Limited (AGEL), a investi 20 milliards de dollars dans cette centrale dans le but de fournir de l’électricité à environ 16 millions de foyers. De plus, elle devrait être opérationnelle d’ici cinq ans, bien qu’elle produise déjà de l’énergie.

Le projet serait situé à Kutch, une zone de 518 kilomètres carrés à la frontière entre l’Inde et le Pakistan, une région désertique où il n’y a pas d’obstacles végétaux ou de complexes territoriaux. En réalité, le terrain est assez aride et plat, ce qui en réalité l’endroit parfait pour exploiter l’énergie solaire.

Aujourd’hui, les modules qui fonctionnent déjà contribuent au réseau électrique indien avec 551 MW. De plus, il y a non seulement de l’énergie solaire bifaciale, mais aussi des éoliennes d’une capacité de 5,2 mégawatts. Il s’agit donc d’un véritable pari sur l’innovation technologique dans les énergies vertes.

Il est prévu que lorsque tout sera opérationnel, l’intelligence artificielle servira à surveiller le fonctionnement de l’installation, atteignant une capacité de 30 gigawatts grâce à cette technologie. Comme nous l’avons mentionné, cela permettrait de fournir de l’électricité à 16,1 millions de foyers dans un pays où 70 % de l’électricité produite dépend du charbon.

Le pays, en voie de développement à bien des égards, travaille pour atteindre 2030 avec une incroyable modernisation dans les moyens de production d’énergie, et ces projets en sont la clé. En réalité, l’idée est de produire dix fois plus d’énergie verte dans le pays d’ici 2030 que cette nouvelle centrale. Cela signifie qu’ils espèrent atteindre 300 gigawatts d’énergie renouvelable d’ici 2030, ce qui se traduirait par 160 millions de foyers alimentés principalement par cette énergie.