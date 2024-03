Comment utiliser Apple Watch pour trouver des randonnées à proximité

La marche est bonne pour la santé. Cela évoqué, l’Apple Watch est un excellent compagnon pour les marcheurs, leur permettant de suivre leurs entraînements et les calories brûlées. Mais avec les mises à jour récentes, la smartwatch peut également vous aider à trouver des randonnées. Voyons comment.

Alors que le produit phare d’Apple a depuis longtemps la capacité d’enregistrer des promenades, des sorties en plein air et d’autres séances d’entraînement, la société de Cupertino rend l’Apple Watch de plus en plus utile pour les amateurs de plein air.

Par exemple, la montre peut vous aider à naviguer dans les zones à faible signal avec cartes des sentiers téléchargées hors ligne. Bien sûr, il existe également le modèle Ultra, une version robuste « portable » spécialement conçue pour les sports extrêmes et une utilisation en extérieur.

Dans watchOS 10, Apple a également inclus plusieurs fonctionnalités qui facilitent grandement l’utilisation de votre Apple Watch pour rechercher des randonnées à proximité et potentiellement localiser d’autres points de repère ou attractions intéressants. Voici ce que vous devez savoir.

Comment utiliser Apple Watch pour trouver des promenades

Tant que votre Apple Watch exécute watchOS 10, vous pouvez utiliser l’application Apple Maps intégrée à votre montre pour rechercher des sentiers à proximité.

1 – Ouvrez l’application Cartes Apple sur votre Apple Watch ; 2 – Appuyez sur l’icône Rechercher et écrivez « rails » ; 3 – Tournez le Digital Crown pour rechercher des sentiers puis appuyez sur un résultat pour plus de détails et d’itinéraires.

Après avoir recherché les sentiers les plus proches, chaque randonnée potentielle apparaît sous la forme d’un point vert sur la carte. Le nom de chaque sentier spécifique apparaît en bas de l’écran de l’Apple Watch.

En plus des sentiers près de chez vous, vous pouvez également rechercher des sentiers ailleurs. Utilisez simplement votre doigt pour naviguer vers une autre zone de la carte, appuyez sur le bouton de recherche et recherchez « sentiers ». Au lieu de vous montrer des randonnées à proximité de votre position, l’application vous montre des sentiers dans la zone de la carte.

Peut aussi Utilisez Siri sur Apple Watch pour trouver les sentiers à proximité avec une commande vocale comme « sentiers à proximité de chez moi ».

Il est important de noter que vous ne verrez pas seulement le nom des sentiers. L’application Apple Maps comprend également des détails tels que :

Longueur;

Altitude plus élevée ;

Élévation inférieure ;

Distance entre votre position actuelle et le début du sentier le plus proche.

Fonctionnalités similaires sur la smartwatch Apple

La nouvelle fonctionnalité de recherche de sentiers complète les fonctionnalités de découverte existantes dans la version watchOS d’Apple Maps, notamment la possibilité d’afficher des guides locaux et de trouver des services à proximité depuis votre Apple Watch.

Par exemple, il existe une nouvelle option de carte topographique qui vous permet de voir l’élévation locale. Cela permet de mieux identifier le degré de difficulté des randonnées potentielles à proximité !

L’application Apple Maps sur Apple comprend également désormais un anneau de rayon de marche, comme indiqué ci-dessus. Ô L’anneau de rayon vous permet de voir combien de temps il faut pour atteindre les points d’intérêtattractions, sentiers et bien plus encore.

En d’autres termes, l’Apple Watch devient un appareil encore meilleur pour les randonneurs de tous types. Bonne randonnée !