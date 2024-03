Ce jeu NES fonctionnel fait également office de console NES

Expreview: Les cartouches de jeux NES multifonctions ne sont pas vraiment un nouveau concept. À la fin des années 80, par exemple, Nintendo a lancé le pack Action Set en Amérique du Nord, qui comprenait Super Mario Bros. et Duck Hunt sur une seule cartouche. Deux jeux sur un seul chariot semblaient magiques à l’époque, mais et si vous pouviez jouer à toute votre bibliothèque NES sur un seul chariot (sans ROM) ? C’est exactement ce qu’un YouTuber a récemment décidé d’accomplir.

Comme l’explique James Channel, les chariots NES ont une bonne partie de l’espace vide à l’intérieur – en partie pour des raisons esthétiques et aussi pour la pérennité. L’ancienne copie de NES Open Tournament Golf qu’il avait sous la main n’utilise pas le plus petit PCB, mais c’est tout ce avec lequel il devait travailler.

Les consoles NES modernes sont beaucoup plus petites que l’originale, et cela est particulièrement vrai pour les contrefaçons qui utilisent des composants système sur puce. Le clone de console utilisé ici provient d’AliExpress et bien qu’il comporte plusieurs PCB, seul le principal avec l’emplacement pour cartouche est nécessaire.

Pour que tout s’adapte, le YouTuber a dû retirer plusieurs entretoises en plastique à l’intérieur de la voiturette de golf, percer des trous pour les ports du contrôleur et les couper en versions « minces ». Pour l’audiovisuel, le moddeur a utilisé une vieille prise casque et un câble casque vers RCA pour le brancher sur son téléviseur.

L’ordre du jour suivant concernait le régulateur 5V. Au lieu de réutiliser celui d’origine, James Channel a opté pour l’USB qui « fournit immédiatement du 5V régulé ». Il a également dû faire beaucoup de travail sur le logement de la cartouche pour réduire l’espace libre afin qu’elle ne dépasse pas du chariot. De plus, des dispositions ont dû être prises pour l’interrupteur d’alimentation et le bouton de réinitialisation.

Avec tout câblé, c’était l’heure du moment de vérité. Et rien. À quel point ce serait amusant si tout fonctionnait bien du premier coup ?

Après une inspection plus approfondie, quelques problèmes ont été découverts et finalement résolus et, au final, tout a fonctionné à merveille. Golf était capable de s’intégrer dans une NES standard, les jeux NES classiques étaient jouables sur la console du chariot et il avait même installé un adaptateur pour jouer au golf sur le chariot.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :