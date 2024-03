Elle a gagné plus de 200 000 euros en vendant des modèles Excel et elle n’est même pas experte : c’est ainsi qu’elle l’a réussi

La vente de modèles de feuilles de calcul Microsoft Excel et Google Sheets peut être une excellente source de revenus, comme le démontre cette histoire

La protagoniste de cette histoire a gagné des milliers d’euros en vendant des modèles de feuilles de calcul

Il n’est pas nécessaire d’avoir des connaissances avancées en Microsoft Excel ou Google Sheets pour gagner de l’argent grâce à ces services de feuilles de calcul. C’est ce que soutient Emily McDermott, une utilisatrice qui affirme avoir gagné plus de 200 000 euros en moins de 2 ans en vendant des modèles de feuilles de calcul sur ces plateformes. Son histoire est racontée dans un article publié sur Medium, où elle explique comment elle a réussi à gagner autant d’argent grâce à cette méthode.

La particularité de l’histoire de McDermott est qu’elle ne se considère pas du tout comme une experte des feuilles de calcul. Cependant, elle estime bien identifier les produits numériques très demandés et travaille sur leur création pour répondre aux attentes du public. C’est ainsi que l’héroïne de l’histoire a découvert que les acheteurs recherchaient des modèles de feuilles de calcul déjà conçus, et elle s’est donc consacrée à les créer pour les vendre par la suite.

Plus de 200 000 euros gagnés grâce à la vente de feuilles de calcul

Emily McDermott ne se considère pas comme une experte en création de feuilles de calcul, mais nous pourrions dire qu’elle l’est en vente de produits numériques. C’est la conclusion que nous tirons de l’article qu’elle a publié en septembre 2022 sur Medium, où elle expliquait avoir gagné 280 000 dollars (environ 250 000 euros) en vendant des modèles de feuilles de calcul sur Etsy en moins de 2 ans.

Comment a-t-elle réussi ? En découvrant que les utilisateurs recherchaient ces modèles prédéfinis pour gagner du temps lors de leur travail. Lorsque vous utilisez des feuilles de calcul, il est courant de devoir passer quelques minutes à les configurer en fonction de votre travail. Cependant, si vous obtenez des modèles déjà créés, vous pouvez passer directement à la tâche sans avoir à les éditer.

La protagoniste recommande de créer divers modèles de feuilles de calcul pour atteindre un plus grand nombre d’utilisateurs.

Emily McDermott savait que les utilisateurs d’Etsy recherchaient en grande partie des modèles de feuilles de calcul, mais elle savait aussi qu’il n’y avait pas beaucoup de vendeurs proposant ce même produit. Elle l’a découvert en utilisant le site eRank, qui nous conseille de l’utiliser pour détecter ces produits numériques très demandés dont nous parlions précédemment. Ainsi, l’héroïne a trouvé des mots-clés liés aux feuilles de calcul.

La deuxième étape suivie par McDermott a été de faire une liste variée en fonction des mots-clés trouvés. L’idée était de ne pas proposer qu’un seul modèle de comptabilité, par exemple, mais plusieurs appartenant à cette catégorie. Cette stratégie avait deux objectifs : savoir lequel se vend le mieux et afficher plus d’annonces sur Etsy, afin d’atteindre un plus grand nombre d’utilisateurs.

Un autre conseil donné par Emily est de créer des modèles de feuilles de calcul simples qui aident les personnes à gagner du temps. Les utilisateurs ne veulent pas être submergés par de nombreuses colonnes et graphiques, ils veulent simplement trouver une feuille de calcul Excel ou Google Sheets avec les sections nécessaires.

Enfin, Emily McDermott recommande également de se concentrer sur une niche spécifique et de créer une liste de diffusion basée sur cette niche. Par exemple, si vous vous concentrez sur la comptabilité, les clients qui ont déjà acheté les modèles de feuilles de calcul reviendront les acheter quand ils en auront besoin à l’avenir. C’est la méthode suivie par l’héroïne, qui lui a permis de gagner 800 dollars en un jour après avoir envoyé un e-mail à tous les membres de sa liste.

En conclusion, McDermott a également donné quelques idées de thèmes qui peuvent bien fonctionner pour les feuilles de calcul, comme les modèles de planification de mariages, de comptabilité, de suivi des dettes ou de suivi des investissements. Elle n’était pas une experte en création de ces documents, mais elle s’est aidée de tutoriels gratuits pour apprendre et a ainsi gagné 280 000 dollars en moins de 2 ans.

Si vous utilisez également les feuilles de calcul Microsoft pour travailler, n’oubliez pas qu’il y a plusieurs formules Excel que vous devez absolument connaître pour en tirer le meilleur parti. En revanche, si vous ne les maîtrisez pas encore, vous pouvez utiliser certaines applications pour apprendre à utiliser Excel, ce qui vous sera très utile. Une fois que vous avez les connaissances nécessaires, vous pourrez suivre le chemin d’Emily McDermott et commencer à gagner de l’argent.