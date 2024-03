Squelette d’un « géant » trouvé en Équateur : nouvelle étude éclaire les véritables dimensions

En 2019, le squelette du soi-disant « géant de Julcuy » a été découvert en Équateur, un homme nettement plus grand que la taille moyenne de son époque. Aujourd’hui, grâce à une enquête plus rigoureuse, sa véritable taille a été déterminée.

Dans une vallée près du village de Julcuy, en Équateur, en 2019, deux scientifiques ont récupéré les restes d’un squelette humain apparemment de grande taille. Grâce à des méthodes de mesure sur le terrain, il a été conclu que l’homme auquel appartenaient ces restes, ayant vécu entre 1 200 et 1 600 après Jésus-Christ, mesurait impressionnamment 2,1 mètres de haut ; en d’autres termes, il était un véritable géant, compte tenu de la taille moyenne des Homo sapiens de l’époque. Cette découverte a alimenté davantage les théories du complot liées aux géants, très populaires sur Internet, et semblait « confirmer » d’une certaine manière une légende transmise par les indigènes locaux de Salasaca, également rapportée dans les registres des conquistadors espagnols. En termes simples, cette légende raconte qu’à une époque, une sorte de race de géants vivait en Amérique du Sud et se livrait au cannibalisme.

La découverte du géologue Theofilos Toulkeridis et de l’archéologue Florencio Delgado, tous deux enseignants à l’Université San Francisco de Quito (Équateur), a suscité un certain intérêt médiatique lorsqu’elle a été présentée dans l’épisode « Lost Race of Giants » de la série documentaire appelée Code of the Wild. Seuls quelques restes intacts du corps ont été retrouvés, principalement liés aux membres inférieurs et supérieurs, tels que les fémurs, l’ulna gauche, le radius gauche et les deux humérus. Il a été indiqué que le squelette avait été trouvé dans une couche valdivienne datant de 5 000 ans (3 000 avant Jésus-Christ), cependant, des enquêtes plus approfondies ont déterminé que l’homme avait très probablement vécu pendant la culture Manteño-Huancavilca, entre 1 200 et 1 600 après Jésus-Christ. Le documentaire a également montré un graphique suggérant la longueur du fémur, d’environ 61 centimètres, soit 16 de plus que la mesure moyenne du fémur d’un homme adulte. Des mesures sur le terrain ont conduit à la conclusion que l’homme mesurait plus de 2 mètres.

En raison d’une inondation survenue en 2023, les restes du prétendu géant ont été emportés, mais heureusement, l’un des deux fémurs a été retrouvé, ce qui a permis au Dr Nicholas Landol de l’Universidad de las Fuerzas Armadas de Santo Domingo (Équateur) d’estimer avec plus de précision la véritable taille de l’homme. Grâce à la technique de médecine légale appelée Trotter and Gleser, qui repose sur des équations de régression linéaire liées à la longueur des os longs tels que le fémur, l’étudiant a pu déterminer avec précision la taille de l’individu. Selon Landol, les dimensions du soi-disant « géant de Julcuy » avaient été largement surestimées, étant donné qu’il mesurait entre 1,53 et 1,62 mètres, une taille tout à fait conforme à celle des hommes de l’époque.

« En analysant le fémur de cet individu, cette enquête démontre que la taille de l’individu avait été grossièrement surestimée et souligne l’importance des formules mathématiques conçues pour déterminer la taille de l’individu de son vivant par communiqué aux mesures rudimentaires sur le terrain », a commenté l’expert dans le résumé de l’étude. Les détails de la recherche intitulée « Measuring the merit of a sensationalist documentary: A critical assessment of the julcuy « Giant » » ont été publiés dans la revue spécialisée International Journal of Osteoarchaeology.