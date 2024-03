AMD révèle les détails de Strix Point : RDNA 3+ et performances NPU triplées

Pourquoi est-ce important: AMD fournit progressivement plus d’informations sur Strix Point, avec les dernières données dévoilées lors du sommet de l’innovation PC AI de Pékin. Bien que la nouvelle selon laquelle il comportera RDNA 3+ ne soit peut-être pas si bouleversante, il est intéressant d’apprendre qu’AMD prévoit d’intégrer les derniers NPU XDNA 2 dans les puces, ce qui fait plus que tripler les performances d’un NPU XDNA de la génération actuelle. .

Les informations sur le prochain processeur mobile d’AMD, Strix Point, arrivent sur le marché au compte-gouttes, soit par le biais de fuites, soit par le biais de commentaires de dirigeants. Le Dr Lisa Su, directrice générale d’AMD, a déclaré lors du rapport sur les résultats du quatrième trimestre de la société que la série ferait le saut vers l’architecture de base du processeur Zen 5 de nouvelle génération – une avancée significative dans la technologie des processeurs d’AMD.

Su a ajouté que Strix Point devrait offrir des performances d’IA plus de trois fois supérieures à celles des processeurs Ryzen de la série 7040. Nous savons qu’il comportera des graphiques RDNA améliorés et un moteur Ryzen AI mis à jour conçu pour augmenter considérablement les performances, l’efficacité énergétique et les capacités d’IA des PC. Nous savons également que la date d’expédition est 2024. Ce que nous n’étions pas clairs, du moins officiellement, c’était l’architecture GPU.

La société a partagé ces informations, ainsi que d’autres détails sur Strix Point, lors de son récent sommet de l’innovation PC AI à Pékin, où elle a présenté la série Ryzen « Hawk Point » 8040. Il a également donné au public un aperçu de ses projets d’écosystème AI PC, révélant que les puces Strix Point incluront les traitements RDNA 3+ et XDNA 2.

Su, qui était présent sur scène avec d’autres dirigeants d’AMD, a expliqué que RDNA 3+ représente une évolution de l’architecture RDNA 3, destinée à améliorer plutôt qu’à remplacer la prochaine architecture GPU RDNA 4. RDNA 3+, également appelé RDNA 3.5, n’est pas étranger au marché puisqu’il apparaît dans les correctifs depuis un certain temps.

Pour offrir l’amélioration trois fois promise par Su des capacités d’IA générative, les APU Strix Point intégreront les derniers NPU XDNA 2 et une suite logicielle Ryzen AI beaucoup plus robuste, ont déclaré les dirigeants. Ce nouveau NPU triplera les performances d’un NPU XDNA de la génération actuelle, offrant plus de 70 TOPS au total. À titre de comparaison, la série AMD Ryzen 8040 dispose de 16 NPU TOPS pour un total de 39 TOPS. Strix Point devrait également battre ses concurrents dans cette catégorie, avec la série Core Ultra d’Intel offrant jusqu’à 34 TOPS et les prochaines puces Snapdragon X Elite de Qualcomm avec 45 TOPS.

