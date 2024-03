Il y a un avion qui même les EE. UU. peuvent craindre: il est en Chine et changerait les règles du jeu

Cet avion secret pourrait même être plus rapide qu’un F-22 américain

La Chine a fait un énorme bond en avant en matière de technologie militaire

Il existe de nombreux avions incroyablement technologiques sur notre planète. Les Eurofighters font partie du processus européen visant à avoir une armée plus uniforme, mais ce sont toujours les avions de chasse à réaction américains qui ont été les pionniers. Cette fois-ci, nous découvrons qu’il y a un pays qui semble être en train de battre leurs meilleurs avions sans trop de difficultés. Ainsi, la Chine a présenté les tests d’un avion dont le nom n’a pas encore été révélé, mais qui pourrait changer la donne.

L’avion hypersonique le plus avancé au monde

Dans le domaine de l’aviation et de la technologie militaire, la Chine a fait un énorme pas en avant en développant un avion hypersonique non piloté. Si elle était déjà depuis des années le principal concurrent des États-Unis, auxquels elle bombarde même des répliques de sa flotte dans le désert, maintenant c’est encore plus flagrant car il a des performances étonnantes.

Ce nouveau drone, qui dépasse en vitesse et en capacités le colosse américain F-22 Raptor, a montré une grande capacité de manœuvre et de vitesse, dont la clé réside dans l’importance du développement des tunnels aérodynamiques en Chine.

Le projet, mené par une équipe de scientifiques chinois, a été soumis à de rigoureux tests dans des tunnels aérodynamiques spécifiquement conçus pour un usage militaire, montrant ainsi le haut niveau de secret et de sécurité entourant ce développement, comme le souligne le South China Morning Post. Avec une longueur de plus de 12 mètres et une envergure de 6 mètres, ce drone semble avoir des capacités assez remarquables non seulement en termes de manœuvrabilité, mais aussi en termes de capacité à atteindre des altitudes proches de l’espace extérieur, ce qui est surprenant. Nous sommes à une époque de grands changements technologiques et le domaine militaire n’y échappe pas.

La Chine a fait des pas de géant dans le développement de ses propres technologies, en grande partie grâce à ses tunnels aérodynamiques, disposant d’installations capables de simuler des vitesses allant jusqu’à Mach 33. Cela place la Chine comme une véritable superpuissance dans le développement des technologies hypersoniques. Tant dans le domaine civil, avec des moteurs atteignant 20 000 kilomètres par heure, que dans le domaine militaire, avec son canon hypersonique capable de détruire des chars juste en les touchant.

Il est évident que la course aux armements s’intensifie de manière de plus en plus radicale, ce qui est clairement visible dans ce type de développements. La Chine ne se contente pas d’être le plus grand exportateur du monde, elle veut être l’hégémon et pour ce faire, elle doit faire face technologiquement et économiquement à une autre superpuissance comme la Chine.

En résumé :