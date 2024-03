À quel stade a été trouvé le cancer de Kate Middleton : l’analyse du médecin

Kate Middleton, âgée de 42 ans, a expliqué dans une vidéo qu’elle est en traitement pour une tumeur trouvée après une opération abdominale. Elle suit actuellement une chimiothérapie préventive afin d’éliminer les éventuelles cellules cancéreuses. Le type de cancer n’est pas connu, mais le moment du diagnostic laisse penser qu’il s’agit d’un cancer détecté à un stade précoce.

Kate Middleton, âgée de 42 ans, a clarifié dans une vidéo pourquoi elle s’est retirée de la vie publique de la famille royale ces derniers mois. La princesse de Galles, la femme destinée à monter sur le trône de la monarchie la plus connue d’Europe, a expliqué qu’elle suivait un traitement de chimiothérapie préventive pour éviter la réapparition d’une tumeur trouvée après une opération abdominale. Le type de cancer que peut avoir Kate Middleton n’est pas encore connu, mais plusieurs hypothèses peuvent être formulées.

La vidéo est nette, dure seulement quelques secondes et comporte une série de phrases très claires : « Les analyses après l’opération ont révélé la présence d’un cancer ». L’objectif est de répondre aux questions suscitées par des mois de complots, de suspicions et de photos modifiées. En moins de 24 heures, la vidéo a été vue plus de 75 millions de fois, avec des réactions allant de Joe Biden à Emmanuel Macron, même Harry et Meghan ont commenté. Il est frappant, bien sûr, de constater la coïncidence avec le fait que le roi Charles III soit actuellement en cours de traitement pour un cancer découvert au début du mois de février dernier après une hospitalisation pour un problème de prostate.

À quel stade a été trouvé le cancer

Kate suit un traitement de chimiothérapie préventive. Il s’agit d’une thérapie qui dure généralement quelques mois et qui vise à éliminer les cellules cancéreuses qui peuvent subsister après l’ablation d’une masse. Compte tenu du type de traitement, de l’âge jeune de la patiente et de la manière dont le cancer a été découvert, on peut déduire que le cancer a été diagnostiqué à un stade précoce.

Cette hypothèse a également été soulignée par Giampaolo Tortora, directeur du Centre du cancer du Policlinico Gemelli. Dans une interview à l’Ansa, il a déclaré : « La princesse a parlé de diagnostic précoce, ce qui laisse penser à un cancer à un stade précoce, ce qui est donc un élément positif. Une chimiothérapie post-opératoire à des fins adjuvantes est une procédure qui, si elle était confirmée, offre de l’espoir car elle indique que la tumeur a été diagnostiquée à un stade précoce ».

Quel type de cancer a Kate Middleton

Dans la vidéo diffusée le 22 mars sur les profils officiels de la famille royale, Kate Middleton n’a pas précisé quel type de cancer lui avait été diagnostiqué. Un porte-parole de Kensigton Palace a expliqué à la BBC qu’il n’était pas prévu de nouvelles déclarations pour le moment : « Nous ne partagerons pas d’autres informations sur la maladie. Sur ce sujet, la princesse a droit à la vie privée médicale comme nous tous ».

>Jusqu’à présent, nous ne pouvons donc que penser que les traces de la tumeur de Kate Middleton ont été trouvées dans la cavité abdominale. Comme l’explique le médecin Massimo Di Maio, président de l’Association italienne d’oncologie médicale (Aiom), cela réduit le champ des possibilités, mais pas de manière significative : « La cavité abdominale est la plus grande de l’organisme humain. Elle comprend de nombreux organes : le côlon, l’estomac, le foie, le pancréas et les reins, ainsi que la région génitale avec les ovaires et l’utérus ». Les traitements pour ces types de cancer peuvent varier, tout comme les chances de survie.

Comment le cancer a-t-il été découvert : l’hypothèse de l’iléostomie

Le diagnostic de cancer est survenu après une intervention chirurgicale sur l’abdomen en janvier dernier. Il n’a jamais été précisé de quelle intervention il s’agissait. Certaines rumeurs non confirmées par des sources officielles ont parlé d’une iléostomie, une opération chirurgicale qui consiste à dévier la partie terminale de l’intestin grêle vers une ouverture artificielle pratiquée sur l’abdomen.

Le but de cette opération est de permettre aux selles de sortir du corps et de se déposer dans un sac. On a généralement recours à ce type d’opération lorsque le patient ne parvient pas à expulser correctement les selles en raison d’un problème dans le côlon. Cela peut se produire pour de nombreuses raisons, d’une simple obstruction intestinale à l’ablation de masses plus importantes.