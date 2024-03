Le projet d’une ville du futur sur une île de Sierra Leone : cela ressemble à Wakanda

La ville sera « intelligente » et « autonome » et sera construite sur l’île de Sherbro. L’un des concepteurs est l’acteur hollywoodien Idris Elba, qui a déclaré vouloir changer la perception de l’Afrique par le monde, en commençant par la terre où son père est né. L’autosuffisance énergétique à partir de sources renouvelables sera l’une des caractéristiques distinctives de la nouvelle ville.

SHERBRO ISLAND CITY | Rendu de la ville

Créer une ville durable, intelligente et autonome, en un mot, « avant-gardiste« , sur une île au large de la côte de Sierra Leone. Cela ressemble à la description du Wakanda, la nation protégée par Black Panther dans les bandes dessinées Marvel. Cependant, il s’agit d’un projet déjà en cours et beaucoup plus concret que l’on pourrait penser. L’un des concepteurs est également Idris Elba, l’acteur hollywoodien célèbre pour ses rôles dans Luther ou Fast & Furious. En réalité, l’idée de construire cette ville du futur sur l’île de Sherbro était celle de lui-même et de son ami d’enfance, Siaka Stevens, le neveu de l’ancien président homonyme de Sierra Leone.

Le choix de l’endroit où la ville du futur devrait naître n’est pas fortuit, mais a une signification sentimentale pour l’acteur : son père est né en Sierra Leone. Initialement, l’idée était de construire un projet commercial pour attirer les touristes du monde entier sur les magnifiques plages de l’île. Puis l’idée a évolué en quelque chose de beaucoup plus ambitieux et avant-gardiste.

À quoi ressemblera la ville du futur

Comme l’a raconté la star britannique à la BBC, au départ, lui et son ami d’enfance Stevens, un entrepreneur dans le secteur du tourisme, avaient envisagé de construire sur l’île un hôtel de luxe imposant. Mais Stevens, devenu entre-temps également son partenaire commercial, s’est rendu compte que la Sierra Leone n’était pas encore « prête » pour ce type de tourisme.

De là est née l’idée de bouleverser le projet et de construire une « ville intelligente » – une ville intelligente – et autonome, dotée d’une économie auto-suffisante. Leur objectif, a déclaré Elba, est de révolutionner la manière dont l’Afrique est conventionnellement perçue. Le tout dans le respect de la culture et des traditions locales, avec pour objectif d’attirer des investissements du monde entier. Le rêve a ainsi commencé à prendre forme : il y a quelques années est née la Sherbro Alliance Partners (SAP) et en 2019, un accord a été signé avec le gouvernement de Sierra Leone pour le développement de la ville avant-gardiste.

L’aspect durable du projet

Un aspect très intéressant du projet est son fort engagement environnemental : avec la naissance de cette ville, l’énergie renouvelable devrait faire son entrée pour la première fois en Sierra Leone, grâce à la construction de parcs éoliens et solaires. Le projet, qui sera réalisé par Octopus Energy Generation, l’un des principaux investisseurs dans les énergies renouvelables en Europe, prévoit la construction de cinq éoliennes, de panneaux solaires et de batteries de stockage.

L’entreprise a annoncé que les travaux liés à la partie énergétique devraient commencer d’ici la fin de 2024, à condition que les conditions météorologiques et la saison des pluies le permettent, et devraient être terminés en quelques mois. Selon Octopus, cela pourrait également avoir un impact très positif sur l’ensemble de l’État de Sierra Leone : seule une petite partie de la population – seulement 28 % des citoyens – a en effet accès à l’électricité et dans les zones rurales, la situation est encore plus critique, avec des régions entières complètement non couvertes. L’île de Sherbro en réalité partie. Du moins pour l’instant.