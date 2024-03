Création d’une intelligence artificielle capable de générer des images à partir de tes pensées

Stability AI a déjà avancé dans le développement de MindEye, une IA capable de reconstruire et de récupérer des images de notre cerveau

MindEye peut générer des images simplement en y pensant… Et ça fonctionne plutôt bien !

Alors que le développement d’une intelligence artificielle générale (AGI) avance, dont le PDG de Nvidia prédit une réalisation dans encore 5 ans, il est vrai que loin de nous promettre des machines capables de se comporter cognitivement comme les humains, les actuelles intelligences artificielles statiques, celles qui sont préalablement entraînées, continuent de nous surprendre par leurs capacités et les possibilités qu’elles offrent.

C’est pourquoi vous devez jeter un coup d’œil aux dernières avancées de Stability AI, car cette entreprise basée à Londres vient de nous présenter les premiers progrès de MindEye, une IA capable de générer et de récupérer des images de notre cerveau simplement en y pensant.

C’est presque incroyable, comme l’ont souligné nos collègues de MSPowerUser, mais malgré le fait qu’elle soit encore en phase de développement, la précision montrée par MindEye est impressionnante, tant dans la récupération des images que dans la régénération de nouvelles reconstructions à partir de la pensée.

Voici comment fonctionne MindEye, l’IA capable de recréer des images à partir de pensées

En évoluant sur l’idée de créer des images ou des vidéos à partir de messages et de textes, Stability AI a recherché une nouvelle approche pour reconstruire directement des images à partir de notre activité cérébrale, en utilisant pour cela l’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf) et des scanners cérébraux qui nous permettent de mesurer l’activité cérébrale en détectant les changements dans notre flux sanguin.

Cette technologie peut cartographier les fonctions du cerveau et ainsi évaluer des traitements possibles pour les maladies neurologiques, bien que cette entreprise britannique lui ait donné un nouveau sens en basant MindEye sur un ensemble de données qui enregistrent l’activité cérébrale après avoir vu une série d’images statiques à l’intérieur du scanner IRMf lui-même.

L’équipe de chercheurs a entraîné son IA à analyser ces enregistrements et à récupérer l’image originale ou à générer une nouvelle reconstruction à partir des changements d’activité observés dans le cerveau des participants à l’étude.

Évidemment, l’équipe de Stability AI mentionne les limitations liées à la collecte de données pour entraîner le système, notamment les temps d’analyse nécessaires qui sont très longs et la possibilité de générer du bruit en raison du mouvement du participant ou de son manque d’attention.

Quoi qu’il en soit, MindEye fonctionne et les chercheurs ont montré qu’il pouvait surpasser les méthodes précédentes en termes de récupération d’image, atteignant une précision d’environ 90% dans l’identification de l’image originale.

Pour l’instant, il s’agit simplement d’un exercice de recherche et d’avancement dans ce domaine, bien que MindEye ait des possibilités dans le domaine de la médecine lorsqu’il s’agit de reconstruire la perception visuelle à partir de l’activité cérébrale, en particulier chez les patients ayant des difficultés de communication. De plus, ce travail contribuera également à améliorer les performances de ces interfaces cerveau-ordinateur qui sont étudiées depuis longtemps et qui ont donné lieu à des implants capables de restaurer la vision des couleurs ou l’audition chez certains patients.

Le futur est déjà là et on ne s’en était même pas rendu compte !