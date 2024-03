Qu’est-ce que la chimiothérapie préventive que fait Kate Middleton et quels en sont les effets

La chimiothérapie préventive, connue en Italie sous le nom de chimiothérapie adjuvante ou chimiothérapie précautionneuse, est un traitement visant à éliminer les cellules tumorales qui peuvent rester dans le corps après l’ablation d’une masse tumorale par chirurgie. La posologie des médicaments varie en fonction du patient et du type de cancer : l’objectif est de contenir le risque de récidive de la maladie.

L’annonce cette fois-ci est officielle. Dans une vidéo publiée sur les chaînes Instagram de la famille royale, la princesse de Galles Kate Middleton a expliqué être atteinte d’un cancer. Kate a 42 ans et dans la vidéo enregistrée par la BBC, elle a expliqué que le diagnostic est survenu après une intervention chirurgicale à l’abdomen en janvier. C’est là que les médecins ont découvert la présence de cellules tumorales.

Dans la vidéo, Kate Middleton a également déclaré avoir commencé la chimiothérapie préventive, un type de traitement que nous connaissons en Italie sous le nom de chimiothérapie adjuvante ou chimiothérapie précautionneuse. Ce traitement est généralement prescrit après une intervention chirurgicale visant à enlever la masse tumorale. Certaines indiscrétions liées à l’intervention parlaient d’ileostomie.

Quels sont les objectifs de la chimiothérapie préventive

L’objectif principal de la chimiothérapie préventive est d’éliminer les cellules tumorales qui peuvent rester dans le corps après une intervention. En prescrivant la chimiothérapie, les médecins cherchent à éviter la récidive de la maladie, une situation qui peut se produire si les cellules touchées par la tumeur ne sont pas éliminées.

Selon le communiqué de la Fondation Umberto Veronesi, ce type de traitement est principalement utilisé pour certaines formes de cancer telles que le cancer du côlon, du pancréas, des poumons ou du sein. Certaines de ces formes de cancer peuvent être compatibles avec l’intervention abdominale subie par Kate Middleton. La présence de cellules tumorales a en effet été détectée lors de cette intervention.

Kate a expliqué qu’au moment de son hospitalisation, on ne pensait pas encore à un cancer : « Les analyses effectuées après l’opération ont montré la présence d’un cancer. L’équipe médicale qui me suit m’a conseillé de suivre un cycle de chimiothérapie préventive. Je suis actuellement aux premières étapes de ce traitement ».

En quoi consiste la chimiothérapie préventive

Lors de la chimiothérapie préventive, le patient subit un cycle de médicaments antitumoraux qui attaquent les cellules éventuellement restantes dans le corps pour éviter le risque de récidive. Le type et la posologie des médicaments varient d’un cas à l’autre. L’objectif est de calibrer la thérapie de manière à réduire autant que possible les effets secondaires habituellement associés à la chimiothérapie.

Comme le rappelle le portail de l’AIRC, les effets secondaires de la chimiothérapie peuvent aller de la perte de cheveux, peut-être le plus connu, aux nausées et aux petites hémorragies ou ecchymoses. Pour le moment, Kate a déclaré qu’elle répond bien aux premières étapes du traitement : « Je vais bien et je deviens plus forte chaque jour. Je me concentre sur ce qui m’aidera à guérir dans mon esprit, mon corps et aussi mon esprit ».