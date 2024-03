En Chine, la sécurité sur la Lune est une préoccupation majeure, c’est pourquoi elle souhaite la remplir de caméras

Le pays a des plans fermes pour établir une base lunaire très bientôt

Il s’agit d’un pari particulier de la part du Géant Asiatique

La Chine est l’un des géants de la surveillance sur la planète Terre. Maintenant que ses ambitions se sont posées sur notre satellite, sur lequel ils ont découvert un nouveau minéral et sur lequel ils planifient de créer une base permanente en utilisant un tir de missile sur sa surface, tout indique qu’ils veulent établir un système très similaire sur le satellite pour garantir sa sécurité. Ils doivent encore finaliser certains plans avant d’atteindre la Lune, tels que leur canon ferroviaire pour les lancements orbitaux, mais il semble que les choses se passent très bien.

Au moins d’après le South China Morning Post qui a qualifié ces mesures de SkyNet 2.0. Il s’agit du projet de surveillance par caméras que le gouvernement chinois a mis en place dans son propre pays, il voudrait donc faire quelque chose de très similaire dans les bases stables de la Lune.

Objectif : garder la Lune sous surveillance

La Chine envisage d’installer un système de surveillance sur la Lune pour protéger ses importantes investissements sur le satellite. Ainsi, son objectif est de créer un système qui protège et surveille la future base lunaire chinoise 24 heures sur 24. Il s’agit d’une conception qui veut surveiller tous les visiteurs étrangers qui fouleront sa base, et non pas ses propres cosmonautes. En effet, le média chinois précité affirme que cela vise à prendre des mesures de réponse appropriées face aux comportements qu’ils adoptent sur la base.

La Chine est le pays le plus surveillé par caméras au monde. Elle aurait déjà installé 600 millions de caméras de surveillance qui couvrent chaque coin du vaste pays. Ce modèle, connu sous le nom de Tianwang en chinois (Skynet dans le reste du monde), est prévu pour sa base internationale lunaire et ils planifient déjà comment le concrétiser au sein du Centre d’exploration lunaire et d’ingénierie spatiale de l’Administration nationale de l’espace de Chine (CNSA)

Les caméras, pesant un peu plus de 100 grammes, seront coordonnées par une IA capable d’identifier et de viser indépendamment les cibles suspectes. Autrement dit, ils compteront sur l’IA pour tenter de détecter les comportements anormaux chez les cosmonautes étrangers qui fouleront la base de recherche lunaire.

Ils pourront prendre des vues lointaines et grand angle, et seront également capables de fonctionner de manière autonome en cas de perte de connexion avec la Terre, quelle qu’en soit la raison.

La base lunaire permanente internationale de la Chine en est encore aux premières phases de développement, donc on ne sait pas si cela sera finalement adopté ou non. Dans tous les cas, elle est prévue pour avoir un rayon d’environ 6 kilomètres et sera le champ de développement lunaire le plus ambitieux qui existera. Ils prévoient même d’avoir une grande flotte de robots pour assister les humains dans leurs travaux de recherche scientifique.