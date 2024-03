Google dépense 1 milliard de dollars pour un nouveau centre de données à Kansas City

En un mot: Google prévoit d’étendre sa présence dans le Midwest avec un nouveau centre de données. Kansas City a été choisie pour accueillir la nouvelle usine, et Mountain View contribuera également aux programmes d’éducation et d’énergie renouvelable dans la région.

Google va dépenser 1 milliard de dollars pour construire un nouveau centre de données à Kansas City. Monique Picou, vice-présidente de la chaîne d’approvisionnement et des opérations cloud de Google, a annoncé cette initiative lors d’une conférence de presse à laquelle participaient le maire de Kansas City, Quinton Lucas, et le gouverneur du Missouri, Mike Parson. La nouvelle usine devrait apporter des avantages significatifs à l’économie du Northland dans le Missouri, tandis que Picou a souligné comment Kansas City et Google peuvent travailler ensemble pour offrir un avenir meilleur à la région.

Les centres de données sont l’épine dorsale de la stratégie d’investissement de Google, a déclaré Picou, surtout maintenant que l’industrie atteint un « point d’inflexion » important pour l’innovation technologique grâce aux algorithmes d’IA. Le gouverneur Parson a déclaré que le centre de données soutiendra jusqu’à 1 300 emplois, dont la majorité feront partie des opérations de construction de la nouvelle usine.

Le maire Lucas a déclaré qu’un travailleur sur dix à Kansas City est impliqué dans l’industrie technologique et que grâce à Google, la ville continuera de accroître son attrait pour les entreprises technologiques. L’entreprise prévoit de financer le centre STEAM du district scolaire de North Kansas City avec une subvention de 100 000 $ et d’introduire son programme de préparation aux métiers spécialisés dans la région.

Mountain View s’associe également à Ranger Power et DE Shaw Renewable Investments (DESRI) pour acquérir une source d’énergie sans carbone pour son centre de données. La centrale sera apparemment alimentée en 400 mégawatts par la ferme solaire Beavertail, basée dans le Missouri, une centrale énergétique située dans une ancienne communauté charbonnière qui aidera Google à atteindre ses objectifs ambitieux de consommation d’énergie entièrement sans carbone d’ici 2030.

Malgré l’annonce très médiatisée impliquant les institutions et les politiciens locaux, Google doit encore fournir des détails sur un calendrier potentiel pour son nouveau centre de données. Aucune date précise n’est connue pour le début des travaux de construction, ni même pour le traitement et l’analyse des données numériques pour les applications d’IA générative.

La plupart des personnes semblent enthousiasmés par le premier investissement majeur de Google dans le Missouri. Le ministère du Développement économique du Missouri souligne la valeur des avantages économiques et des « partenariats de collaboration » de l’État, Mountain View rejoignant une « liste croissante » d’entreprises innovantes investissant dans la région.

