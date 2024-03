Les livreurs des plateformes numériques, comme Uber et Bolt, seront en grève pendant six heures aujourd’hui

Les plateformes de diffusion numérique sont d’une grande utilité pour de nombreux citoyens, d’où leur croissance. Pour la deuxième fois en l’espace d’un mois, les coursiers d’applications telles que Uber Eats, Bolt Food et Glovo s’arrêteront pour exiger de meilleures conditions de travail.

Organisée à travers un groupe WhatsApp appelé « Estafetas Unidos », qui rassemble plus d’un millier de travailleurs de tout le pays, la grève des coursiers sur les plateformes numériques, comme Uber Eats, Bolt Food et Glovo, est la deuxième en l’espace d’une mois .

Aujourd’hui, dans le cadre de ce qu’ils considèrent comme la plus grande grève jamais vue, les travailleurs devraient faire grève pendant six heures, de 18 heures à minuit, pour exiger de meilleures conditions de travail et un réajustement des salaires.

Selon ce que rapporte la presse nationale, les travailleurs exigent un paiement minimum de trois euros par livraison, plus 50 centimes pour chaque kilomètre parcouru sur des distances de deux à 4,9 kilomètres, et un euro supplémentaire pour les trajets de plus de cinq kilomètres.

Actuellement, les coursiers des plateformes numériques gagnent entre 80 centimes et 1,20 € pour chaque livraison. Après tout, pour avoir suffisamment de revenus pour couvrir leurs dépenses, ils sont obligés de travailler 12, 14 et même 16 heures par jour.

Mais pour contourner la grève, les entreprises responsables des plateformes ont déjà décidé de payer davantage les coursiers qui travaillent pendant la grève.