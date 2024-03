Les Risques Cachés du Régime 16:8 : Les Doutes Émergent sur le Jeûne Intermittent et les Maladies Cardiovasculaires

Un nouvel article préliminaire a révélé que les personnes suivant le régime 16:8, le type de jeûne intermittent le plus courant, ont un risque beaucoup plus élevé de mourir de maladies cardiovasculaires, soulevant des doutes et des préoccupations. Voici comment expliquer cette forte augmentation et ce que disent les experts.

Le jeûne intermittent est l’un des régimes les plus populaires pour les personnes qui cherchent à perdre du poids : également connu sous le nom de restriction alimentaire à durée limitée, le jeûne intermittent est basé sur l’alternance de périodes où il est possible de consommer des repas et de périodes de jeûne, qui sont indiquées en fonction du communiqué entre les heures d’abstinence alimentaire et les heures où il est possible de manger. Cela va du simple 12:12 (12 heures de jeûne et 12 heures de repas) sur une journée, au plus courant 16:8, en passant par le plus exigeant 20:4. D’autres méthodes comprennent deux ou trois jours de jeûne pendant une semaine ou un mois. Mais est-ce que le jeûne intermittent fonctionne réellement ?

Plusieurs études ont montré les avantages liés à ce type de restriction temporelle : une revue d’études sur l’homme et les animaux, publiée en décembre 2019 dans le New England Journal of Medicine, a suggéré que le jeûne intermittent est associé à plusieurs bénéfices, tels qu’une meilleure longévité, une réduction de la pression artérielle et de la perte de poids, bien que les études sur l’homme aient été de courte durée, de quelques mois seulement. Au contraire, une étude d’une durée de plus d’un an, publiée en avril 2022, qui a suivi 139 adultes chinois en surpoids ou obèses, n’a constaté aucun bénéfice en termes de perte de poids ou d’amélioration de la santé cardiovasculaire.

Une nouvelle étude préliminaire, présentée cette semaine à Chicago lors d’une conférence de l’American Heart Association, a cependant révélé que les personnes suivant le jeûne intermittent 16:8 ont un risque de mortalité dû aux maladies cardiovasculaires 91% plus élevé, soulevant de nombreux doutes et critiques de la part des experts. Le résumé de cette étude, pas encore publiée dans une revue scientifique soumise à un test par les pairs, est consultable en ligne sur la plateforme de la conférence.

Les résultats fournis dans le résumé de l’étude n’ont cependant pas convaincu de nombreux experts, qui ont exprimé plusieurs inquiétudes concernant cette nouvelle recherche. « Il y a suffisamment de raisons pour remettre en question la capacité de l’étude à démontrer ce qu’elle prétend démontrer – déclare Kevin McConway, professeur émérite de statistique appliquée à l’Open University de Milton Keynes (Royaume-Unis), qui n’a pas participé à l’étude. Les chercheurs ont classé les personnes selon différents modèles alimentaires en se basant sur ce qu’elles ont déclaré avoir mangé pendant seulement deux jours, lors d’une période d’étude moyenne de 8 ans. Relier ces modèles à un régime alimentaire délibérément limité dans le temps à long terme semble aller bien au-delà des données ».