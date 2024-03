Les meilleures et les pires zones métropolitaines pour les professionnels STEM en 2024

Au cours des dernières années, il semblait que le travail à distance était l’avenir et que votre présence physique n’était pas si importante. Cependant, les mandats de retour au bureau se sont depuis multipliés et rapides, et de nombreux travailleurs modernes se tournent vers, ou ont déjà migré, vers des méthodes de travail hybrides.

Selon le dernier EY Future Workplace Index, le travail à distance à temps plein a chuté de 34 % en 2022 aux États-Unis à seulement 1 % en 2023. Parallèlement, plusieurs enquêtes révèlent que les travailleurs à distance sont moins susceptibles d’être promus que leurs collègues de bureau. et cela se reflète dans des recherches récentes du Bureau national de recherche économique.

L’emplacement compte toujours. À tel point que la société de finances personnelles WalletHub a publié une liste des meilleurs et des pires domaines pour les carrières STEM aux États-Unis, et la meilleure facturation pourrait vous surprendre. Pour cette recherche, l’entreprise a comparé les 100 zones statistiques métropolitaines (MSA) les plus peuplées des États-Unis, ou zones métropolitaines en abrégé, dans trois catégories : opportunités professionnelles, convivialité STEM et qualité de vie, et chacune a été pondérée de manière égale.

Simplement le meilleur

Les dix premiers, par ordre de un à dix, sont Austin, Seattle, Atlanta, Boston, Sacramento, San Jose, San Francisco, Pittsburg, Madison et Minneapolis.

Alors que beaucoup peuvent s’attendre à ce que San Francisco soit en tête de liste, le centre technologique a obtenu un faible score dans le classement de la qualité de vie (61), ce qui a fait baisser sa moyenne globale et sa place au septième rang. Sur la côte est, New York s’est classée 34e, bien qu’elle se soit classée 9e pour la convivialité STEM, elle s’est classée 81e pour la qualité de vie et 55e pour les opportunités professionnelles.

C’est Austin qui a décroché la première place, avec le classement le plus élevé pour les opportunités professionnelles, et se classant respectivement 16e et 14e pour la convivialité STEM et la qualité de vie. Dell Technologies, dont le siège est à Round Rock depuis 1996, reste un important pourvoyeur d’emplois. Ajoutez à cela une scène de start-up dynamique, une abondance de postes technologiques offrant des salaires élevés et la proximité des meilleurs établissements de formation en ingénierie.

Seattle, pôle technologique de la côte ouest, suit avec son volume élevé d’emplois technologiques et le fait que 7,5 % de son GDP provient de la R&D, l’un des taux les plus élevés du pays.

Et en troisième position, c’est Atlanta pour ses salaires médians élevés (plus de 105 000 $ par an) et ses opportunités de formation en ingénierie, par exemple à Atlanta Sandy Springs. La ville de Géorgie s’est également bien classée pour les célibataires et les loisirs.

Classé comme le pire

Les zones les moins performantes pour les travailleurs STEM étaient Indianapolis, Baton Rouge, Bridgeport, Greensboro, Cape Coral, Memphis, Oxnard, North Port, Augusta, Little Rock et Jackson.

Little Rock et Indianapolis ont enregistré l’une des plus faibles croissances de l’emploi dans le secteur STEM, tandis que la première figurait également parmi les plus faibles en termes de croissance du salaire médian pour les travailleurs STEM.

Conseils de carrière STEM

Heureusement, la recherche comprend également des conseils pour trouver un bon emploi STEM. Il préconise de fréquenter une université de qualité avec une offre STEM solide, puis de déménager dans une ville bien classée pour les opportunités STEM, mais d’équilibrer votre décision avec des considérations de qualité de vie. Il conseille également de rechercher des rôles distants.

Au-delà de ces bases, il recommande de réseauter en assistant à des conférences et en s’engageant dans des communautés en ligne, en développant de solides compétences en communication et en diversifiant vos compétences pour inclure la gestion de projet, le travail d’équipe et la résolution de problèmes.

Inspiré pour trouver un nouveau rôle STEM ? Le Netcost-security.fr Job Board est l’endroit idéal pour commencer une recherche, car vous pouvez effectuer une recherche par pays, état ou ville, et il existe également une option déroulante pour « États-Unis éloignés. » Il présente des milliers de postes vacants dans des entreprises qui recrutent activement en ce moment, dont ces trois-là.

Zendesk

Il est difficile de rater Zendesk. La plateforme de service client SaaS est utilisée par les plus grandes marques mondiales pour leurs services d’assistance, leur marketing par e-mail, leur chat en direct et leur engagement client.

Récemment, l’entreprise a embauché un certain nombre de postes à distance, tels qu’architecte technique, architecte de valeur principale, architecte de sécurité cloud et analyste commercial, ainsi qu’un certain nombre de postes de chargé de compte. Consultez les caractéristiques du poste ici.

Force de vente

Salesforce embauche toujours et la société de logiciels CRM embauche partout aux États-Unis, y compris dans bon nombre des dix principaux domaines pour les travailleurs STEM. Donc, si vous avez déjà la chance de vivre à San Francisco, Austin, Seattle, Atlanta ou Boston, considérez les postes disponibles.

Les postes récemment annoncés incluent l’ingénieur de support technique, le responsable principal du programme technique, la gestion des produits informatiques, le responsable des opérations de risque et l’ingénieur logiciel AMTS. Jetez un oeil ici.

ByteDance

De TikTok et Helo aux plateformes spécifiques au marché chinois, ByteDance propose une suite de plus d’une douzaine de produits en constante évolution. L’entreprise embauche régulièrement à Seattle, San Jose et Boston, ainsi qu’à New York et San Diego, à tous les niveaux, des diplômés et stagiaires aux responsables et directeurs.

Les emplois récemment proposés incluent un ingénieur logiciel – Base de données MySQL, un responsable technologique SRE, un chercheur scientifique stagiaire et un diplômé en ingénierie de fiabilité des sites. Découvrez les emplois ByteDance ici.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :