Microsoft apporte du nouveau ! La correction orthographique arrive dans le Bloc-notes de Windows 11

Nous avons vu Microsoft améliorer de nombreuses applications Windows 11 et c’est maintenant au tour du Bloc-notes de recevoir une autre nouvelle fonctionnalité importante. Cet éditeur de texte a désormais accès à la correction orthographique et devient ainsi encore plus utile et complet pour les utilisateurs.

De nouvelles fonctionnalités continuent d’apparaître dans Windows 11, préparant ce système à être encore meilleur pour l’utilisateur. Avec de nouvelles fonctionnalités déjà bien définies, les améliorations sont testées dans les versions dev et bêta de ce système Microsoft, en plus des corrections et modifications des applications présentes.

Désormais, Microsoft a décidé de donner plus de fonctionnalités au Bloc-notes et d’intégrer la correction orthographique dans le Bloc-notes. Cet extra est déjà en test dans le programme Insider et gagnera ainsi de la place pour être utilisé par tout le monde plus tard dans les versions stables de Windows 11.

Démarrer avec la vérification orthographique dans le Bloc-notes est simple, car les mots mal orthographiés sont automatiquement soulignés en rouge. Pour corriger une faute d’orthographe, cliquez, appuyez ou utilisez le raccourci clavier Maj + F10 sur le mot mal orthographié pour voir les suggestions.

La sélection d’une suggestion met immédiatement à jour le mot. Vous pouvez également choisir d’ignorer les mots d’un seul document ou de les ajouter au dictionnaire afin qu’ils ne soient plus signalés comme une erreur. La vérification orthographique dans le Bloc-notes prend en charge plusieurs langues.

Cette fonctionnalité est activée par défaut pour certains types de fichiers, mais est désactivée pour les fichiers journaux et autres types de fichiers généralement associés au codage. Vous pouvez activer ou désactiver ce paramètre globalement ou pour certains types de fichiers dans les paramètres de l’application Bloc-notes, ou temporairement pour le fichier actuel dans le menu contextuel.

Microsoft a décidé d’aller plus loin et a également organisé la page des paramètres pour faciliter la recherche et l’ajustement des paramètres de l’application Notepad. Pour l’instant, cette nouvelle fonctionnalité sera évaluée et devrait bientôt apparaître pour tous les utilisateurs de Windows 11.