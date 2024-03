NVIDIA fournit à MediaTek ses "La prochaine génération" Puce IA pour de nouveaux SoC automobiles

En bref : NVIDIA tente depuis un certain temps de concéder sous licence sa technologie GPU à des fabricants de puces tiers. Le fabricant taïwanais de puces sans usine MediaTek annonce maintenant un nouveau partenariat avec la société américaine pour apporter de nouvelles « expériences » et des capacités de pointe en matière d’IA aux voitures.

MediaTek présente une nouvelle gamme d’unités SoC pour l’industrie automobile, dotées des puissantes capacités d’accélération GPU de NVIDIA pour le divertissement embarqué, l’IA et d’autres applications informatiques de pointe. Les puces Dimensity Auto Cockpit ont été annoncées lors de la dernière édition de la GPU Technology Conference de NVIDIA, comprenant quatre unités différentes (CX-1, CY-1, CM-1, CV-1) destinées à une gamme de véhicules allant du « premium » (CX -1) au niveau d’entrée (CV-1).

La nouvelle plate-forme est basée sur des cœurs de processeur Armv9-A et un processus de fabrication en 3 nm. Selon MediaTek, il est spécialement conçu pour répondre aux demandes du marché automobile. NVIDIA a concédé sous licence son « GPU de nouvelle génération », éventuellement Blackwell ou une autre itération, pour fournir aux nouveaux SoC des fonctionnalités avancées telles que les graphiques en ray tracing et le DLSS3.

La technologie de NVIDIA permettra aux algorithmes d’IA de s’exécuter directement dans la voiture sans avoir besoin d’une connexion cloud. Les conducteurs auront accès à des chatbots basés sur LLM et à des capacités d’IA générative via une plate-forme unifiée englobant à la fois des composants matériels et logiciels.

NVIDIA fournira une plate-forme logicielle « familière » aux développeurs avec la prise en charge de DRIVE OS, CUDA, TensorRT et Nsight, permettant aux constructeurs automobiles d’intégrer le traitement de l’IA dans diverses applications. Les scénarios spécifiques décrits par MediaTek incluent des temps de réponse plus rapides, une fiabilité améliorée, une interface utilisateur naturelle, des capacités de détection spatiale 3D, la personnalisation et l’identification du driver. Le divertissement de nouvelle génération est assuré, avec des flux vidéo améliorés par l’IA et des expériences de jeu AAA.

Les nouveaux chipsets Dimensity Auto Cockpit sont hautement intégrés, a déclaré MediaTek, avec des fonctionnalités multi-caméras intégrées pour une grande variété d' »applications de sécurité ». Le traitement audio (DSP) est également inclus, avec la prise en charge des derniers assistants vocaux, offrant aux conducteurs un moyen simple de contrôler le système d’infodivertissement sans détourner leur attention du volant.

Selon Jerry Yu, vice-président directeur de MediaTek, l’IA générative a un impact significatif sur l’industrie automobile après avoir révolutionné le marché mobile. Les expériences informatiques sont désormais plus personnalisées et intuitives, suggère Yu, et la même révolution se produira dans les véhicules grâce aux plates-formes infusées d’IA comme Dimensity Auto Cockpit.

Pendant ce temps, les autorités de sécurité plaident pour que les constructeurs automobiles réintroduisent des boutons physiques, car les écrans tactiles sont jugés non sécurisés. Peut-être devrions-nous demander à un chatbot de nous aider à résoudre ce problème ?

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :