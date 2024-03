Le portefeuille de cryptomonnaies RobinHood Wallet débarque sur Android après avoir triomphé sur iOS

RobinHood Wallet, la plateforme de crypto-monnaies disponible sur iOS depuis l’année dernière, arrive désormais sur Android. De cette manière, cette application axée sur les investissements aura désormais un public beaucoup plus large, étant donné que les appareils Android représentent une grande part des téléphones mobiles dans le monde.

RobinHood Wallet arrive sur les téléphones Android

Il était prévisible que le portefeuille crypto du courtier RobinHood arrive finalement sur Android, et cela s’est concrétisé, un an après s’être démarqué sur iOS en tant que service très populaire parmi ses utilisateurs. La société l’a officiellement annoncé, soulignant que la part des appareils Android dans le monde est nettement dominante par rapport à l’écosystème iOS. Ainsi, par exemple, dans des territoires tels que l’Europe, les téléphones Android regroupent jusqu’à 66% des utilisateurs, ainsi que 78% en Asie, ou un non négligeable 42% en Amérique du Nord.

Dorénavant, les utilisateurs d’Android pourront effectuer des opérations avec des devises telles que le Bitcoin, l’Ethereum, le Dogecoin, l’Arbitrum et bien d’autres encore, disponibles via le portefeuille RobinHood Wallet. Vous pourrez également gérer vos fonds et avoir accès à l’évolution du marché des crypto-monnaies.

Un marché volatile et agressif

Il est important de rappeler que le marché des crypto-monnaies, contrairement à d’autres produits d’investissement tels que les actions en bourse, les matières premières, ne bénéficie d’aucune protection ni régulation, ce qui en réalité un marché particulièrement volatile et agressif. Par conséquent, si vous envisagez d’investir dans des crypto-monnaies, ne le faites pas sans avis d’experts ou sans connaissances avancées. En savoir plus ne vous garantit pas le succès, mais cela réduira vos chances de subir des pertes importantes.

Aujourd’hui, il existe également différentes plateformes ouvertes au marché des crypto-monnaies. Des exemples sont les services proposés par eToro ou XTB en tant que courtiers, ou même Plus500 si vous souhaitez effectuer des transactions avec effet de levier. Il est important de souligner que le marché des crypto-monnaies ne connaîtra pas de grands changements dans son fonctionnement, mais chaque plateforme propose des services et des frais qui peuvent être plus attrayants selon vos intérêts.