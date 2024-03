Neuralink fonctionne, la vidéo de l’homme paralysé qui joue aux échecs en déplaçant la souris par la pensée

Depuis 2016, Neuralink travaille sur cette puce. En décembre 2022, les premières expérimentations sur l’homme ont été annoncées. Actuellement, les premiers résultats sont arrivés. Le patient tétraplégique a réussi à déplacer le curseur sans le toucher et à jouer une partie d’échecs en ligne.

« C’est comme utiliser la ‘Force’ sur le curseur et le faire bouger où je veux », raconte Noland Arbaugh, faisant référence aux superpouvoirs des Jedi dans les films Star Wars. Arbaugh a 29 ans et est paralysé en dessous de l’épaule suite à un accident de plongée sous-marine, pourtant mercredi, il a joué une partie d’échecs en ligne. Il est le premier patient humain à qui le dispositif Neuralink, appelé Telepathy, a été implanté. L’entreprise développe une interface cerveau-ordinateur (BCI) visant à aider les patients atteints de paralysie sévère à contrôler les technologies externes en utilisant uniquement des signaux neuronaux.

Arbaugh a subi l’intervention en janvier, « c’était très simple », a-t-il expliqué dans la vidéo de la partie d’échecs diffusée en streaming sur X. « Je suis sorti de l’hôpital le lendemain même ». Il a ajouté: « Ce n’est pas parfait, nous avons rencontré quelques problèmes. Je ne veux pas que les personnes pensent que c’est la fin du voyage, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais cela a déjà changé ma vie. »

Depuis 2016, Neuralink travaille sur cette puce. En décembre 2022, les premières expérimentations sur l’homme ont été annoncées, et maintenant les premiers résultats sont arrivés. La liste d’attente pour impliquer plus de 20 000 personnes dans l’expérimentation (d’ici 2030) a été ouverte en septembre 2023 pour trouver les premiers 11 patients et vérifier la sécurité et l’efficacité de la puce. Une fois la première opération terminée pour tester l’implant sur un humain, Elon Musk a annoncé:

« Les progrès sont bons et le patient semble avoir complètement récupéré, sans effets secondaires connus. Le patient est en mesure de déplacer le curseur sur l’écran en pensant simplement. »

Comment fonctionne Telepathy

Le dispositif est le premier produit de l’entreprise américaine qui se consacre au développement d’interfaces neuronales implantables et, comme son nom l’indique, il sert à contrôler d’autres dispositifs externes tels qu’un ordinateur ou un membre robotique, uniquement par la pensée. Telepathy est basé sur l’interface cerveau-ordinateur (BCI), qui permet une communication entre l’activité cérébrale et tout autre dispositif externe. « Permettre de contrôler votre smartphone ou votre ordinateur et, à travers ceux-ci, presque tous les autres dispositifs avec seulement la pensée », a expliqué Musk dans l’annonce faite sur les réseaux sociaux.

La puce est alimentée par une petite batterie qui se recharge sans fil, elle est capable de détecter et de traiter les signaux neuronaux, puis de les transmettre (toujours sans fil) à une application qui les traduit en actions ou en intentions sur un dispositif externe.

L’objectif de Neuralink

L’expérimentation a été approuvée en mai 2023 par la Food and Drugs Administration (FDA) des États-Unis pour « les personnes atteintes de tétraplégie due à des lésions de la moelle épinière cervicale ou à la sclérose latérale amyotrophique (SLA) ». L’objectif de l’entreprise est en effet de « créer une interface neuronale pour restaurer l’autonomie de ceux qui ont actuellement des besoins médicaux insatisfaits ». Cependant, Neuralink ne veut pas seulement aider les personnes paralysées et atteintes de conditions handicapantes, l’entreprise vise également à développer un dispositif capable de « débloquer le potentiel humain » en améliorant les capacités physiques et mentales jusqu’à atteindre la « symbiose avec l’intelligence artificielle ».

L’intervention pour implémenter les puces

La puce est installée derrière l’oreille et implantée chirurgicalement dans le cerveau par un robot développé par Neuralink. « L’implant enregistre l’activité neuronale à travers 1 024 électrodes réparties sur 64 filaments. Ces filaments hautement flexibles et ultra-fins sont essentiels pour réduire au minimum les dommages lors de l’implantation et au fil du temps », expliquent les scientifiques et ingénieurs de Neuralink.

L’opération dure environ deux heures et pour installer les puces, une partie du crâne est retirée et remplacée. Il est déjà arrivé que des patients subissent des interventions similaires. Dans certains cas, des problèmes ont été enregistrés, l’implant risquant de déclencher des états dissociatifs au niveau psychologique, certains patients ont expérimenté une paralysie décisionnelle et il y a même eu une tentative de suicide.